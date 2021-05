Colau exigeix a Sánchez que "no falli a la gent" i acceleri la Llei d'Habitatge

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat al president de Govern, Pedro Sánchez, que compleixi la seva paraula i doni celeritat a l'aprovació d'una nova llei d'habitatge estatal amb la regulació "imprescindible" del preu del lloguer, ja que que "no pot fallar a la gent ".





Per la seva banda, la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assenyalat que l'habitatge és un element central i que un "govern progressista" ha de "estar a l'altura". D'aquesta manera, ha expressat la seva "màxima confiança" que hi haurà un acord entre socis de coalició sobre aquesta llei.





Yolanda Díaz i Ada Colau - Europa Press





Així ho han manifestat ambdues en roda després de mantenir aquesta tarda una reunió de treball a la seu del Ministeri respecte a aquesta futura normativa, en la qual Unides Podem i el PSOE encara no han arribat a un acord després de mesos de negociació.





Concretament, el PSOE aposta per un model d'incentius fiscals als propietaris que baixin el preu de l'arrendament mentre que Unides Podem reivindica una regulació que posi sostre al preu del lloguer, mesura que es va recollir en l'acord de govern i en el de Pressupostos Generals.





La pròpia regidora de la ciutat comtal ha assenyalat a l'inici de la seva intervenció que la nova llei amb regulació de preus del lloguer és un element necessari per "recuperar anys perduts" en matèria d'habitatge, cosa que ha transmès a la pròpia vicepresidenta com un factor essencial per a Barcelona i Catalunya.





Colau ha assenyalat que, com a alcaldessa, ha vist situacions "dramàtiques" que han hagut d'atendre els serveis socials. Per tant i des d'aquesta experiència, "no concep sota cap concepte que Sánchez faltés a la seva paraula i al seu compromís signat no només amb Barcelona, sinó en el marc de govern".





És necessària la llei abans que acabi el decret antidesnonaments





"Sobretot no li pot fallar a la gent, perquè amb aquesta pandèmia la situació s'ha agreujat moltíssim", ha assenyalat l'alcaldessa de Barcelona per llançar una "veu d'alarma" i expressar la seva preocupació davant el fet que no s'acceleri aquesta normativa.







Sobretot quan s'està a pocs mesos d'arribar al mes d'agost, que és el termini de vigència del decret que prohibeix els desnonaments i el tall de subministraments per a la població vulnerable.





"No seria acceptable que s'arribés a la fi d'aquest decret sense haver resolt la qüestió de fons sense una nova llei d'habitatge amb regulació de lloguers, que és una qüestió de mínims i clama al cel", ha llançat Colau per afegir que la habitatge és un dret constitucional i s'ha de revertir dècades de la seva "mercantilització".





Per tant i "des de l'exigència" però també des de "l'esperança i confiança", Colau creu que Sánchez complirà la seva paraula i tindrà la llei llista abans que expiri el decret antidesnonaments, atès que és obligat donar resposta a aquesta crisi "sobrevinguda que pateixen moltes persones ".





Díaz: Cal estar a l'altura





Mentrestant, la vicepresidenta tercera ha subratllat que d'aquesta crisi no es pot sortir amb "més desigualtat, més precarietat i més pobresa", de manera que la tornada a la normalitat després de la crisi del Covid-19 ha de ser "millor que l'anterior" .





D'aquesta manera, ha assenyalat que l'habitatge és un problema "absolutament central" per a milions persones i que es donen situacions en ciutats com Madrid o Barcelona, de persones que no poden afrontar el pagament del lloguer.





Per tant, està convençuda que un "govern progressista" ha de "estar a l'altura del seu país" i confia que aviat pugui haver un acord entre els socis de Govern respecte a la llei d'Habitatge.





Al respecte, Díaz ha insistit de nou en que el "millor" d'aquesta legislatura està "per venir", davant els senyals de superació de la pandèmia, i que s'han de desplegar polítiques de "proximitat amb la gent".





"Crec que, sense cap dubte, la política d'habitatge és absolutament central per resoldre els problemes de la gent i ningú entendria que no fóssim capaços de fer-ho", ha assenyalat per al·ludir també al fet que hi ha "por" a la possibilitat que es reprenguin els talls de subministraments energètics.





D'aquesta manera, ha emplaçat a abordar "de manera principal" les qüestions centrals per a la ciutadania, com és la llei d'habitatge, i ha manifestat la seva "màxima confiança" en poder donar com més aviat millor "bones notícies".