El Congrés debatrà aquest dimecres de la crisi amb el Marroc, els plans actuals del Govern i els indults del 'Procés'

La crisi diplomàtica oberta amb el Marroc, els plans de Govern per a la present legislatura i els indults dels presos del procés coparan aquest dimecres les preguntes que els grups de l'oposició formularan a l'Executiu en el Ple de control.





Així, el líder del PP, Pablo Casado, ha registrat una pregunta genèrica per a la seva habitual duel dialèctic amb Sánchez però que li servirà com perxa per parlar de nou sobre la crisi amb el Marroc. "Està el Govern defensant els interessos del nostre país?", Resa l'interrogant que Casado dirigirà a president.





Congrés @ep





El PP també té reservada una interpel·lació per al Govern, i que atendrà la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, "sobre l'estat de la política exterior". Aquesta iniciativa donarà lloc, dins de dues setmanes, a la votació de la subsegüent moció, amb la qual el primer partit de l'oposició vol obligar els grups a retratar-se sobre aquest assumpte.





¿S'ESTAN RESPECTANT ELS DDHH?





A la situació que es viu amb el Marroc també farà al·lusió el portaveu d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, qui en el seu cas vol que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es pronunciï sobre si creu que el Govern està respectant els drets humans a la frontera.





"Quines mesures urgents adoptarà el Ministeri de l'Interior per garantir la seguretat a la frontera a Ceuta i Melilla després d'haver anunciat Marroc que suspèn la cooperació policial amb Espanya?, és la pregunta que, per la seva banda, el diputat de Vox Ignacio Gil Lázaro formularà també a Marlaska.





Un altre dels assumptes que també sortirà en la sessió serà el projecte estratègic Espanya 2050 que el mateix president va presentar el passat dijous. Es tracta d'un document que inclou una sèrie reptes per modernitzar Espanya en els pròxims 30 anys i amb el qual l'executiu busca obrir un debat col·lectiu sobre els reptes de futur de país després de la pandèmia.





EL PNB DEMANARÀ A SÁNCHEZ QUE PARLI DE L'ARA





Així, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, vol que Sánchez, en lloc de parlar de propostes per d'aquí a 30 anys, expliqui quins són els seus plans per a 2021 i 2022, mentre que la seva homòloga de Bildu, Mertxe Aizpurua, li demanarà que aclareixi si pensa desenvolupar en els propers dos anys "l'agenda d'esquerres i progressista que va prometre".





També recorrerà a aquest Pla 2050 la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, qui pregunta a la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, amb aquest projecte l'Executiu pretén "tapar la ineficàcia" de la seva gestió en el que va de legislatura .





"A on condueix la indolència de Govern?", Serà la pregunta que el portaveu parlamentari de Vox ha reservat per a la número dos de Govern, que es va queixar en l'últim Ple que Iván Espinosa de los Monteros sempre li fes aquesta classe de preguntes.





INDULTS ¿SÍ O NO?





Un altre dels assumptes que el PP portarà a debat de Ple serà els indults als presos independentistes implicats en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 després de conèixer-se que aquesta setmana el Tribunal Suprem pugui emetre el seu informe sobre la idoneïtat de concedir-los o no aquesta mesura de gràcia.





El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va demanar veure "amb naturalitat" els indults de l' 'Procés' i, per això, el PP ha decidit incloure una nova pregunta a la sessió de control d'aquest dimecres per demanar-li que aclareixi si quines són les intencions de Govern en aquest sentit.





Com és habitual des de la sortida de Govern de Pablo Iglesias i l'ascens de la ministra d'Ocupació, Yolanda Díaz, a la Vicepresidència Tercera, el secretari general de PP, Teodoro García Egea, i la secretària general de Vox a la Cambra, Macarena Olona, li dirigiran sengles preguntes.





Així, mentre que García Egea li demanarà que confirmi si pensa derogar la reforma laboral, com va assegurar la setmana passada generant de nou discrepàncies amb la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, Olona vol que expliqui per què ve assegurant que "la legislatura comença ara".