Sánchez, sobre els indults: "Hi ha un temps per al càstig i un altre per a la concòrdia"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha tornat a donar a entendre aquest dimecres que és procliu a concedir el indults als independentistes condemnats pel Procés, al reafirmar-se en que la decisió que prengui serà "a favor de la convivència entre tots els espanyols ", perquè" hi ha un temps per al càstig i un altre per a la concòrdia ".





Així ho ha assegurat durant la sessió de control a Govern al Congrés, en resposta al president de PP, Pablo Casado, qui li ha avisat que fer complir la llei no vol dir "venjança ni revenja", ni "donar un cop a la legalitat "és un valor constitucional.





"Vol indultar els que han atacat les lleis, han rebentat la concòrdia i han dinamitat la convivència", ha denunciat el líder dels populars, al temps que ha assegurat que aquesta decisió que no és més que un "pagament" a seus socis parlamentaris independentistes, per "seguir en el poder".