Demanen més de tres anys de presó per a un home que va difondre i va emmagatzemar vídeos amb contingut pedòfil

La Fiscalia demana tres anys i tres mesos de presó per a un acusat d'emmagatzemar i difondre imatges i vídeos amb contingut pedòfil a què es jutjarà aquest dimecres i aquest dijous a la secció sisena de l'Audiència Provincial de La Corunya, amb seu a Santiago.





Segons recull el Ministeri Públic en el seu escrit d'acusació, entre el 28 d'octubre i el 14 de novembre de 2014, el processat, "amb ànim libidinós", va enviar des de la seva adreça de correu electrònic vídeos i fotografies "en què apareixien nens de menys de 13 anys realitzant actes de naturalesa sexual amb persones majors d'edat ".





El contingut va ser remès a una adreça de correu electrònic "el usuari era un menor de 15 anys d'edat" i amb el qual l'acusat "va arribar a contactar visualment a través de Skype, mostrant-li el seu penis en erecció".





Mitjançant registre en el domicili del processat, situat en el partit judicial de Ribeira (La Corunya), "es va trobar material de pornografia infantil en dos discos durs confiscats" i es va comprovar que el contingut es compartia amb altres usuaris, "ja que es van localitzar arxius de vídeo allotjats en carpetes pertanyents a programes d'intercanvi de fitxers ".





Anteriorment, el 2007, l'acusat havia estat incapacitat pel Jutjat de Primera Instància 1 de Ribeira. Després de fer una pericial metge forense, es va determinar que pateix un trastorn generalitzat del desenvolupament de la personalitat i un dèficit intel·lectual en el límit de la normalitat, "amb risc de recaure en conductes delictives", i "presentant les seves capacitats volitiva i intel·lectiva profundament atenuades , sense arribar a estar anul·lades ".





Addicionalment, aquest home havia estat condemnat pel Jutjat penal 1 de Santiago a la pena de 18 mesos de presó el 2005 per un delicte de corrupció de menors. A més, en 2011 l'Audiència Provincial de Santiago ho havia condemnat per un delicte d'utilització de menors amb finalitats pornogràfiques i un altre d'exhibicionisme i provocació sexual amb víctima menor a la pena de 9 mesos de presó i multa, amb un període de suspensió des de 2012 per quatre anys.





PETICIÓ DE PENA

El ministeri fiscal ha considerat a l'acusat autor d'un delicte continuat de corrupció de menors i un altre d'exhibicionisme, pel que demana que sigui condemnat a tres anys i tres mesos de presó i que es revoqui la suspensió de la condemna que se li va imposar a 2011.





A més, reclama la seva inhabilitació especial per a l'exercici de professions relacionades amb menors durant tres anys i que se li imposi la mesura de llibertat vigilada amb l'obligació de participar en programes d'educació sexual al llarg de dos anys.