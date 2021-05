La salut mental serà un dels grans reptes d'Argimon, segons Vergés

La ja exconsellera de Salut Alba Vergés ha assegurat aquest dimecres que el seu successor al front del departament, el fins ara secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon, té per davant reptes com vetllar per la salut mental dels catalans i atendre l'impacte de la pandèmia sobre els joves.





En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, Vergés ha afirmat que deixa la conselleria amb la "satisfacció de la feina feta i de poder marxar en un moment en què la pandèmia està controlada".





Encara que li hagués agradat poder seguir sent consellera de Salut per continuar amb el projecte del seu equip --ha dit-- creu que en cada moment cal trobar "la millorar proposta" per a Catalunya.





Sobre la campanya de vacunació de Covid-19, ha explicat que Salut està rebent moltes sol·licituds de menors de 60 anys que en el seu moment van rebre la vacuna de AstraZeneca perquè se'ls administri una segona dosi de la mateixa vacuna, i no la de Pfizer .





"Té lògica, és el que havíem defensat perquè és el que defensa el criteri tècnic dins el departament de Salut" i experts del sector, ha subratllat.