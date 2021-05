Publiquen l'estructura del nou Govern al Dogc

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dimecres el nomenament dels consellers i l'estructura de el nou Govern presidit per Pere Aragonès, després que dimarts signés el decret per formar el nou Executiu.





En diferents publicacions del Dogc, recull el nomenament dels consellers i detalla l'estructura de l'Executiu i les competències que tindrà cada conselleria.





Així, el departament de Presidència, liderat per Laura Vilagrà, inclou àmbits com el suport i assistència al president, el suport a la coordinació interdepartamental, l'estratègia comunicativa de Govern, la relació amb els mitjans de comunicació, les polítiques esportives i les de les administracions públiques.





En Polítiques Digitals i Territori, encapçalat pel també vicepresident, Jordi Puigneró, s'inclouen les telecomunicacions, la ciberseguretat, la política territorial, habitatge i infraestructures, entre d'altres, mentre que Empresa i Treball, liderat per Roger Torrent, serà l'encarregat de gestionar qüestions com el comerç, el consum, el turisme, la indústria, les polítiques d'ocupació i el tercer sector.





ECONOMIA, FEMINISMES I ACCIÓ EXTERIOR





El departament d'Economia i Hisenda, amb Jaume Giró a el front, té entre les seves competències la política econòmica, les entitats de crèdit, la gestió dels tributs, els programes de transferències de fons de la UE, el joc i les apostes, i la difusió de el Govern i la gestió i comunicació corporativa i institucional, entre d'altres, mentre que la nova Conselleria d'igualtat i Feminismes liderada per Tània Verge s'encarregarà de les polítiques d'igualtat, de dones, d'immigració i la defensa dels drets humans, polítics i civils.





Acció Exterior i Transparència, amb Victòria Alsina de consellera, s'encarrega de la coordinació de l'acció i les relacions exteriors, la cooperació a el desenvolupament, les polítiques de transparència i els processos electorals, i Educació, encapçalat per Josep González Cambray, tindrà les competències habituals d'aquest departament, és a dir, la política educativa en l'àmbit no universitari, l'ordenació curricular, la direcció dels centres públics i la supervisió amb els privats concertats, entre d'altres.





El nou departament d'Investigació i Universitats, amb Gemma Geis de consellera, gestionarà les universitats, les beques que no siguin competència d'Educació, i el foment de la investigació, fins i tot en l'àmbit de la Salut, i el d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, liderat per Teresa Jordà, tindrà entre les seves competències les polítiques per fer front a el canvi climàtic, l'aigua, residus, i polítiques d'agricultura, ramaderia i pesca, entre d'altres.





SALUT I INTERIOR





La Conselleria de Salut, amb Josep Maria Argimon de conseller, s'encarrega de la política sanitària i tots els equipaments sociosanitaris, mentre que Interior, liderada per Joan Ignasi Elena, gestiona la seguretat ciutadana, emergències, trànsit, prevenció i extinció d'incendis, i adquireix les competències sobre el Cos d'Agents Rurals.





Pel que fa a Drets Socials, encapçalada per Violant Cervera, tindrà la gestió de les prestacions socials, com la Renda Garantida de Ciutadania, les polítiques de joventut i gent gran, famílies, acollida i dependència, entre d'altres, i Cultura, amb Natàlia Garriga a l' front, s'encarregarà de la promoció i difusió cultural, la gestió del patrimoni, arxius i museus, i la cultura tradicional i popular, entre d'altres.





Finalment, la Conselleria de Justícia liderada per Lourdes Ciuró gestionarà els serveis penitenciaris, l'administració de la justícia, el dret civil, notaris i registradors, els afers religiosos i la memòria democràtica.





A més, el Dogc recull els primers nomenaments de càrrecs de confiança que ha fet Aragonès, com situar a Helena Ricomà com a coordinador de l'Oficina de president, a Marçal Sarrats com a cap de Gabinet de Comunicació, a David Camps Vilà com a cap de Gabinet de Relacions institucionals i Silvia Sabat com a secretària del president.