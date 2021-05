Detecten una forma de trencar el límit de la longevitat humana

L'equip d'investigació de Gero, una empresa de biotecnologia amb seu a Singapur, en col·laboració amb el Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Buffalo (Estats Units), ha anunciat en una publicació a 'Nature Communications' els resultats de l'estudi sobre les associacions entre l'envelliment i la pèrdua de la capacitat de recuperació davant l'estrès.





Recentment s'han produït els primers exemples prometedors d'inversió de l'edat biològica mitjançant intervencions experimentals. Molts tipus de rellotge biològic prediuen correctament més anys de vida per als qui trien estils de vida saludables o deixen els no saludables, com el tabaquisme, però el que encara es desconeix és la rapidesa amb la qual l'edat biològica canvia al llarg del temps per un mateix individu i, sobretot, com es pot distingir entre les fluctuacions transitòries i la veritable tendència de canvi de l'edat biològica.





L'aparició dels grans dades biomèdiques, que inclouen múltiples mesuraments dels mateixos subjectes, ofereix tot un seguit de noves oportunitats i eines pràctiques per a comprendre i quantificar el procés d'envelliment en els éssers humans.





Un equip d'experts en biologia i biofísica ha presentat els resultats d'una anàlisi detallada de les propietats dinàmiques de les fluctuacions dels índexs fisiològics al llarg de les trajectòries individuals d'envelliment.





Els subjectes humans sans van resultar ser molt resistents, mentre que la pèrdua de resistència va resultar estar relacionada amb malalties cròniques i elevats riscos de mortalitat per totes les causes. Es va comprovar que la taxa de recuperació fins al nivell d'equilibri de base després de les tensions es deteriorava amb l'edat.





En conseqüència, el temps necessari per recuperar-era cada vegada més llarg, en adults sans de 40 anys era de 2 setmanes, mentre que el dels adults de 80 anys era de 6 setmanes.





Si la tendència es manté a edats més avançades, l'extrapolació mostra una pèrdua completa de la resiliència del cos humà, és a dir, de la capacitat de recuperació, a una edat al voltant dels 120-150 anys.





La reducció de la resiliència es va observar fins i tot en individus que no patien malalties

cròniques importants i va conduir a l'augment de la franja de les fluctuacions dels índexs

fisiològics. A mesura que envellim, es requereix cada vegada més temps per recuperar-nos

després d'una pertorbació, i de mitjana passem cada vegada menys temps a prop de l'estat

fisiològic òptim.





La pèrdua de resiliència prevista, fins i tot en els individus més sans i que envelleixen amb

més èxit, podria explicar per què no veiem un augment evident de la durada màxima de la

vida, mentre que la durada mitjana de la vida no ha deixat de créixer durant les últimes

dècades.





Les fluctuacions divergents dels índexs fisiològics poden significar que cap intervenció que no afecti la disminució de la resiliència pot augmentar efectivament la durada màxima de la vida i, per tant, només pot conduir a un augment incremental de la longevitat humana.





El treball de Gero demostra que els estudis longitudinals obren una finestra completament nova al procés d'envelliment i produeixen biomarcadors independents de l'envelliment humà.





"L'envelliment en humans presenta característiques universals comunes als sistemes complexos que operen a la vora de la desintegració. Aquest treball és una demostració de com conceptes presos de les ciències físiques poden utilitzar-se en biologia per sondejar diferents aspectes de la senescència i la fragilitat amb el finalitat de produir intervencions fortes contra l'envelliment ", diu Peter Fedichev, cofundador i director general de Gero.





En conseqüència, no és possible allargar la vida de forma contundent prevenint o guarint malalties sense interceptar el procés d'envelliment, la causa fonamental de la pèrdua de resistència subjacent.





"Aquest treball de l'equip de Gero demostra que els estudis longitudinals ofereixen noves possibilitats per entendre el procés d'envelliment i la identificació sistemàtica de biomarcadors de l'envelliment humà en grans dades biomèdiques. la investigació ajudarà a comprendre els límits de la longevitat i les futures intervencions contra el envelliment. I el que és encara més important, l'estudi pot ajudar a salvar la creixent bretxa entre la salut i la durada de la vida, que segueix augmentant en la majoria dels països en desenvolupament ", arma Brian Kennedy, catedràtic de Bioquímica i Fisiologia de la Universitat Nacional de Singapur.





"Aquest treball, al meu entendre, és un avanç conceptual perquè determina i separa els papers dels factors fonamentals de la longevitat humana: l'envelliment, definit com pèrdua progressiva de resiliència, i les malalties relacionades amb l'edat, com "executores de la mort "després de la pèrdua de resiliència. Això explica per què fins i tot la prevenció i el tractament més eficaços de les malalties relacionades amb l'edat només podrien millorar la vida mitjana, però no la màxima, llevat que es desenvolupin veritables teràpies antienvelliment ", arma el professor Andrei Gudkov, vicepresident i director de Departament de Biologia de l'Estrès Cel·lular del Roswell Park Comprehensive Cancer Center, coautor d'aquest treball i cofundador de Genome Protection, una empresa de biotecnologia centrada en el desenvolupament de teràpies antienvelliment.





"La investigació de Gero arriba sorprenentment a una quantificació similar de la capacitat de recuperació humana -un biomarcador proposat de l'envelliment- basada en dos tipus de dades molt diferents: els paràmetres de les anàlisis de sang, d'una banda, i els nivells de activitat física registrats per dispositius wearables, de l'altra. Estic molt il·lusionat per veure com les dades de salut generats per la persona, incloses les dades dels wearables comercials, poden ajudar a crear perles individuals i longitudinals de salut que seran fonamentals per donar llum sobre els fenòmens de salut a escala de la vida, com el envelliment, comenta Luca Foschini, cofundador i director científic de dades de Evidation Health.





Els autors van caracteritzar la dinàmica dels paràmetres fisiològics en escales de temps de la vida humana mitjançant un conjunt mínim de dos paràmetres. El primer és un valor instantani, sovint anomenat edat biològica, i s'exemplifica en aquest treball amb l'Índex d'Estat Dinàmic de l'Organisme (DOSI). Aquesta quantitat està associada a l'estrès, a l'estil de vida i a les malalties cròniques, i pot calcular-se a partir d'una anàlisi de sang estàndard.





L'altre paràmetre -la resiliencia- és nou i reflecteix les propietats dinàmiques de les fluctuacions de l'estat de l'organisme: informa de la rapidesa amb que el valor del DOSI torna a la norma en resposta a l'estrès.





Els canvis relacionats amb l'edat en els paràmetres fisiològics comencen des del naixement. No obstant això, diversos paràmetres canvien de manera diferent en diferents etapes de la vida, com ja apuntava, per exemple, un treball anterior dels mateixos autors publicat a 'Aging US' el 2018.





Les dades de la feina actual mostren que hi ha una bona diferenciació entre la fase de creixement (que es completa en la seva major part als 30 anys i que segueix la teoria del creixement universal de Geoffrey West) i l'envelliment. A partir dels 40 anys, l'envelliment es manifesta com una desviació lenta dels índexs fisiològics respecte als seus valors de referència.