Calviño evita confirmar si derogarà aquest any la reforma laboral, però garanteix que complirà amb la UE

La vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha declinat confirmar si el Govern derogarà aquest any la reforma laboral, com ha promès la vicepresidenta Yolanda Díaz, però sí que ha subratllat que el Govern complirà amb els seus compromisos traslladats a la Comissió Europea en el Pla de recuperació: "Per descomptat", ha dit.





Nadia Calviño





I és que en la sessió de control a Govern a la cambra baixa el diputat popular Mario Cortés ha assegurat que, després d'assegurar Yolanda Díaz la setmana passada que el Govern escometria la derogació de la reforma laboral, la pròpia Calviño "es regirava en el seu seient i tirava una d'aquelles mirades que maten ".





"És evident que una de les dues menteix, qui està mentint de vostès dos?", Li ha preguntat el diputat de el PP, que ha convidat a Calviño a aclarir aquesta qüestió.





CONVIDA A EL PP A "PASSAR DE FASE": "SEMBLA que els molesti"





En la seva resposta, la vicepresidenta segona de el Govern ha defensat que la "política econòmica coherent" desenvolupada per l'Executiu que, ha sostingut, li ha proporcionat "gran credibilitat i respecte en l'àmbit internacional".





"Comprenc que els molesti molt", ha postil·lat, dirigint-se a la bancada popular, "perquè estan boicotejant l'acció de Govern i la imatge del nostre país". És més, Calviño ha lamentat que en el PP "sembla que els molesti també" l'arribada de fins a 140.000 milions d'euros en fons europeus "per intentar tenir una sortida de la crisi sense comparació" la gestionada pel PP fa gairebé deu anys .





Així mateix, Calviño ha assegurat que "la recuperació està en marxa" i ara toca "assegurar que no es tracta d'un rebot passatger, sinó un creixement sostenible" i que, havent "entrat en una altra fase des del punt de vista econòmic", ha convidat al PP "a passar a una nova fase" i "passar a pensar en els interessos dels espanyols i a tenir una actitud constructiva".





"TRILEROS MENTIDERS" I "OSTATGE D'INDEPENDENTISTES I COMUNISTES"





Anteriorment, Cortés ha relatat que Calviño "ha passat de defensar els valors d'unió, progrés econòmic i llibertat" com a funcionària de la Comissió Europea a "tot el contrari dins d'un Govern de trilers mentiders, ostatge d'independentistes i comunistes fracassats" i que , per això, creu que "està patint la soledat i incomprensió".





El diputat de el PP ha prosseguit després dient que "lluny de semblar un Govern seriós, sembla l'exèrcit de Pancho Villa" i que, "amb aquest planter de despropòsits", s'ha preguntat com "se'ls pot prendre seriosament a Brussel·les".