Bielorússia assegura que el veto a la seva aerolínia afectarà trasllats humanitaris a Barcelona

Avió de Belavia @ep





L'Ambaixada de Bielorússia ha advertit dels efectes col·laterals que pot tenir el veto a l'aerolínia estatal Belavia i ha recordat els vols humanitaris que es gestionen des de Minsk a Barcelona per traslladar nens víctimes de l'explosió nuclear de Txernòbil o malalts de càncer.





En aquest sentit, ha assegurat que "no és cert" l'argument de la Unió Europea (UE) que s'imposaran sancions que "no afectaran ciutadans comuns". "Ens sembla que els 'nobles' objectius de la UE i Espanya no poden aconseguir-se amb aquests mètodes", ha dit l'Ambaixada a un missatge publicat en xarxes socials.





Part de les mesures de pressió adoptades després del desviament forçat d'un avió de Ryanair cap a Minsk tenen a veure amb qüestions d'aviació, amb iniciatives específiques contra l'aerolínia Belavia, que vola a més d'una vintena d'aeroports europeus, entre ells Barcelona.





A través de la ruta Minsk-Barcelona, "cada any, a l'estiu, al voltant de mil nens volen per recuperar la seva salut després de l'explosió de Txernòbil". Així mateix, segons l'Ambaixada, "al voltant de 15 nens" arriben anualment a la capital catalana per tractar-contra el càncer.





La representació diplomàtica a Espanya no té ambaixador des de setembre de 2020, després que el president bielorús, Alexander Lukaixenko, cessés a l'anterior per desmarcar-se de la línia oficial de Govern després de les polèmiques eleccions d'agost, que van derivar en una onada de protestes sense precedents