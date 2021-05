Obliguen a Edreams a tornar 1.900 euros a dos clients que van haver de suspendre el seu viatge pel Covid

Després de la reclamació de FACUA-Consumidors en Acció, eDreams ha retornat a un matrimoni 1.894 euros d'un viatge a Mandalay (Myanmar) que va ser cancel·lat a causa de la pandèmia de Covid-19. L'empresa només li va oferir inicialment un bo, malgrat que la normativa obliga el reemborsament de l'import si així ho sol·licita l'usuari.





Aeroport - Arxiu EP





Lorena S., resident a Bilbao, va reservar per a ella i el seu marit en desembre 2019 un viatge combinat per Mandalay, a Myanmar, per a finals de juliol de 2020 que incloïa dos bitllets d'anada i tornada amb escales des de Bilbao. En total, per aquests bitllets van abonar 1.894 euros.





A inicis de juliol de 2020, com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la pandèmia de Covid-19, eDreams va informar els afectats que els vols, operats per Lufthansa, havia estat cancel·lats i els va oferir únicament la possibilitat de rebre un bo per el valor dels bitllets per a un altre viatge posterior.





Els afectats van decidir llavors rebutjar el bo i sol·licitar el reemborsament íntegre de el preu dels bitllets, tal com els habilitava la normativa, sense que des de l'empresa atenguessin a les seves reclamacions.





Davant d'aquesta situació, Lorena va decidir acudir a FACUA perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a eDreams sol·licitant-li la devolució dels 1.894 euros, ja que els usuaris s'havien negat expressament a rebre el bo i havien reclamat el reemborsament.





Així, l'article 36 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la Covid-19, estableix "si com a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats competents durant la vigència de l'estat d'alarma o durant les fases de desescalada o nova normalitat, els contractes subscrits pels consumidors i usuaris, ja siguin de compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, resultessin d'impossible compliment, el consumidor i usuari tindrà dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies des de la impossible execució d'ell mateix ".





De la mateixa manera, l'esmentada normativa també recull que els consumidors tenen llibertat per decidir acceptar o no un bo per l'import: "les propostes de revisió podran abastar, entre altres, l'oferiment de bons o vals substitutoris a el reemborsament, que en tot cas quedaran sotmesos a l'acceptació per part de consumidor o usuari ".





eDreams, en la seva resposta, va comunicar que després de rebre la reclamació "va enviar la corresponent sol·licitud de reemborsament a l'aerolínia Lufthansa, com és el procediment habitual", i que procediria a la devolució de l'import al més aviat possible, ja que "aquests imports es troben en poder de la companyia aèria fins que s'emet l'autorització de reemborsament ".





Finalment, Lorena ha confirmat que eDreams ha realitzat la devolució dels 1.893 euros.