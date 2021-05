Detenen cinc persones per retenir i agredir sexualment un jove

Agents de la Policia Nacional han detingut cinc individus, amb compreses entre els 21 i 43 anys i nacionalitat búlgara, per retenir presumptament i agredir sexualment un jove, a què van ficar al maleter d'un cotxe i el van traslladar a Molina de Segura.





Tot es va iniciar, segons la víctima, després d'un viatge a la ciutat d'Alacant, on aquesta persona i una noia, compatriotes també, es van desplaçar per conviure junts. No obstant això, la versió posterior de la jove, que també era núvia d'un dels presumptes agressors, va ser que va marxar a Alacant en contra de la seva voluntat.





Policia Nacional @ep





El nuvi de la noia, que abans del que havia passat era amic de la víctima, el va localitzar acompanyat d'altres quatre amics, i segons manifestacions del denunciant el van copejar i el van introduir al maleter del seu propi cotxe, on el van traslladar fins a Molina de Segura .





El denunciant va ser agredit sexualment pel seu antic amic, que va ser ajudat pels seus quatre compatriotes. Davant el clar repartiment de tasques també se'ls imputa pertanyia a grup criminal.





Sembla que per humiliar encara més a la víctima van realitzar vídeos i fotografies durant l'agressió, que van ser mostrades o enviades a persones de la mateixa cercle d'amistats.





Els agents de la Brigada de Policia Judicial pertanyents a la Policia Nacional van investigar la denúncia que prèviament havia interposat la noia, on manifestava haver anat a Alacant obligada per qui es va convertir posteriorment en agredit. Les investigacions van permetre aclarir aquestes versions contraposades.





Finalment, els agressors van ser identificats i detinguts per agents de la Policia Nacional de la Comissaria de Molina de Segura, sent posats a disposició de l'autoritat judicial que ha decretat l'ingrés a la presó dels cinc detinguts pels presumptes delictes de detenció il·legal, agressió sexual, robatori d'ús de vehicle, descobriment i revelació de secrets i pertinença a grup criminal.