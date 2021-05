Els espanyols que viuen en llars amb ingressos més baixos i els menors de 23, els més reticents a vacunar-se

Des de desembre de 2020, a Espanya, els ciutadans disposats a immunitzar-se han augmentat en més de 20 punts (del 62% al 83%), però, segons un estudi d'Ipsos en col·laboració amb el Fòrum Econòmic Mundial (WEF), els espanyols que viuen en llars amb ingressos més baixos i els pertanyents a la Generació Z -els joves entre 16 i 23 anys- són els més reticents a posar-se la vacuna.





Coincidint amb el moment en què Espanya arribava a un percentatge significatiu de població que ja havia rebut al menys la primera dosi de la vacuna, que a l'abril era ja un 22% de la població, Ipsos, en col·laboració amb el Fòrum Econòmic Mundial, va realitzar un estudi per conèixer l'evolució de l'opinió pública en 15 països sobre aquest procés d'immunització.





La primera dada destacat que s'extreu d'aquest estudi és que Espanya se situa com el país europeu on més població no vacunada ho faria si la dosi estigués disponible per a ells, amb un 83% de ciutadans que així ho afirmen. El segueix Itàlia (79%) i el Regne Unit (77%). Aquesta xifra ha anat augmentant significativament a Espanya durant els últims mesos, demostrant així la confiança creixent en les vacunes.





Així, al desembre els ciutadans disposats a vacunar-se si tinguessin la possibilitat, representaven el 62%, un percentatge que augmentava fins a 20 punts al febrer (el 82%), mantenint-se aquesta intenció a l'abril (83%). No obstant això, aquest patró no se segueix en tots els països analitzats per Ipsos, als EUA (-20 punts), Austràlia (-12 punts), Corea de Sud (-12 punts), Regne Unit (-10 punts) i Itàlia (-6 punts) la disposició a vacunar des de febrer ha baixat de forma significativa.





Per contra, un 17% d'espanyols que declaren que no es vacunarien. Observem com la Generació Z, els joves entre 16 i 23 anys, (25%) i les persones que viuen en llars amb baixos ingressos (21%), són els col·lectius més reticents a vacunar-se, cosa que no és una particularitat d'Espanya sinó que és una tendència en els 15 països analitzats.





"Hi ha un element que tots dos grups tenen en comú, un nivell d'estudis relativament més baix. El coneixement i comprensió del mecanisme i els beneficis de les vacunes tenen a veure, segons s'intueix d'aquestes dades amb el nivell d'estudis. En el cas dels joves, aquest nivell és eminentment mes baix per qüestions d'edat, però a més es dóna la circumstància que els efectes més greus del coronavirus els afecta en menor mesura que a les persones de més edat", assenyala Vicente Castellanos, director d'Opinió Pública i Estudis Polítics d'Ipsos a Espanya.





"Això ens fa pensar en la necessitat d'explicar més i millor per encoratjar la campanya de vacunació i evitar nínxols de població sense vacunar", afegeix Castellanos.





L'enquesta va ser realitzada per Ipsos en la seva plataforma en línia Global Advisor, del 22 a el 25 d'abril de 2021, entre 9.890 adults de 18 a 74 anys al Canadà, i Sud-àfrica, i Estats Units, i de 16 a 74 anys en Austràlia, Brasil, Xina (continental), França, Alemanya, Itàlia, Japó, Mèxic, Rússia, Corea del Sud, Espanya i el Regne Unit.