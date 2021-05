El metge prescriu a la ministra de Treball descans

Al govern hi ha tensions per la lentitud amb què el Ministeri de Seguretat Social està portant la negociació dels ERTES, negociació que la ministra de Treball va concloure per la seva banda la setmana passada





Díaz no ha revelat els motius de la seva baixa temporal, que arriba en un moment molt delicat per a milers de treballadors i empreses que estan pendents de la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació que s'hauria de tancar divendres





Díaz dimarts en un acte de Forbes en una foto del seu Twitter



La vicepresidenta tercera de Govern i ministra de Treball i Economia Social, la gallega Yolanda Díaz, ha cancel·lat la seva agenda d'aquest dimecres per motius de salut.



En el seu perfil de Twitter, la vicepresidenta ha explicat que aquest dimecres "tenia una intensa jornada de treball que el metge li ha prescrit cancel·lar per motius de salut".



















"Hi ha dies en què el nostre cos ens exigeix parar i que ens cuidem per poder seguir. Espero recuperar-me aviat amb tota la força", ha afegit la ministra.



Així, la ministra no assistirà a Ple de Congrés dels Diputats per respondre a les preguntes de la sessió de control a Govern, que han estat ajornades, ni a la clausura d'una jornada sobre projectes desenvolupats en el marc de la fundació del metall per la formació, organitzada per CCOO, UGT i Confemetal. Tampoc participarà a la gala de lliurament dels premis 'aragonès de l'any' organitzada per 'El Periódico de Aragón'.



DIMARTS ATENDRE ALS MITJANS

La cancel·lació es produeix després que Díaz hagi participat intensament en la negociació, alguns dies fins ben entrada la nit, amb els interlocutors socials per intentar arribar a un acord per prorrogar els ERTO.



Aquest dimarts, en la seva trobada amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la ministra va confirmar que no havia dormit per la negociació dels ERTO. En aquest acte, va assenyalar que els ERTO es prorrogarien i que "es deixaria la pell" per aconseguir l'acord.