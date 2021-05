Tres detinguts per desactivar intencionadament el fre d'emergència del telefèric que es va estavellar a Itàlia

Les autoritats italianes han detingut tres persones per la seva presumpta responsabilitat en l'accident d'un telefèric a la regió de Piemont en què van perdre la vida 14 persones, després que confessessin que van desactivar a propòsit el fre d'emergència pels problemes de manteniment que suposava l'arranjament del sistema.





Entre els detinguts figura el propietari de l'empresa que gestiona el sistema del telefèric (Ferrovie del Mottarone), Luigi Nerini. La Fiscalia de Verbania els assenyala com a presumptes responsables d'homicidi múltiple i lesions per negligència per la caiguda de la telefèric que connectava les localitats de Stresa i Mottarone, segons l'agència AdnKronos.





El telefèric accidentat a Itàlia @ep





La pista de l'error humà era la principal hipòtesi que estudiaven els investigadors per explicar per què la cabina va caure al buit uns 20 metres.





Els experts havien detectat un possible problema amb el sistema de frens que els detinguts no només han corroborat sinó que haurien atribuït a una decisió empresarial.





Així, la fiscal Olimpia Bossi ha apuntat la possible manipulació d'una de les forquilles de sistema de frenada, aparentment per evitar el bloqueig del telefèric i perquè hi havia problemes que requerien d'una reparació més profunda que hauria suposat interrompre el servei.





Un responsable policial, Alberto Cicocgnani, ha assegurat en una entrevista radiofònica que els tres detinguts ja han admès que van manipular el sistema i van desactivar el fre d'emergència de forma voluntària. Segons la seva versió, van cridar a manteniment en un primer moment, però només va resoldre el problema "parcialment" de manera que, "per evitar noves interrupcions", van optar per deixar la forquilla que separa les sabates de fre.





Els detinguts suposadament han justificat les seves accions en el perjudici econòmic que hauria implicat interrompre el servei de telefèric, que 'a priori' hauria romàs aturat durant un llarg període de temps en cas d'haver-se dut a terme les reparacions que eren necessàries

perquè totes les parts de sistema funcionessin correctament.