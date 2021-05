Pernils o la reparació de jardí: les despeses que Miguel Bosé va intentar desgravar per pagar menys a Hisenda

Miguel Bosé @ep





El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha rebutjat el recurs que Miguel Bosé va interposar contra una multa d'Hisenda per deduir indegudament despeses personals com a despeses d'empresa. Entre altres coses, el cantant ha intentat passar com a despeses laborals la compra de pernils i embotits, tractaments de fisioteràpia, el servei domèstic, reparacions en el jardí del seu habitatge o el seu entrenador personal.





Sembla que no és el millor any per Bosé, que ha estat a l'ull de l'huracà per les seves cridaneres declaracions sobre el Covid-19, les vacunes o el 5G.





Segons informa el País, Bosé també faig servir la factura dels serveis de seguretat d'un immoble que té a Pozuelo de Alarcón per pagar menys a l'agència tributària. També el rènting d'un cotxe i les reparacions d'altres dos.





"En cap moment es poden considerar deduïbles en l'IVA per no estar directament afectades a la realització d'una activitat empresarial o professional", assenyalen des d'Hisenda. Per això, reclamen a Bosé 55.350,53 euros més altres 23.536,87 euros de sanció, segons la sentència dictada el passat 3 de març.