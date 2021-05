Malta, primer país de la Unió Europea a aconseguir la "immunitat de ramat"

Tots els països, i molt en particular aquells que viuen, en bona mesura, de l'activitat turística, estan ansiosos per aconseguir l'anomenada "immunitat de ramat" respecte a la pandèmia del covid-19. El govern espanyol ha anunciat que al nostre país l'aconseguirem al voltant de l'estiu. Doncs bé, hi ha un altre país que se'ns ha avançat i és el primer de la Unió Europea a aconseguir-la: Malta.





Malta (Wikipedia)





En l'actualitat, la minúscula república mediterrània, formada per les illes de Malta, Gozo i Comino, té ja un 70% de la seva població vacunada amb al menys la primera dosi i un 42% amb la totalitat del tractament i va ser també el primer país en començar la vacunació de tots els seus ciutadans majors de setze anys. Si bé és cert que la població total del país no arriba al mig milió d'habitants, el que sens dubte ha facilitat la consecució d'aquests resultats.





Gràcies a això, el Programa Nacional de Vacunació de Malta ha aconseguit una radical disminució dels nous casos diaris, així com dels casos actius de COVID-19. En conseqüència, l'Autoritat Nacional de Turisme ha obert les fronteres de país als turistes a partir de l'1 de juny donant plenes garanties als viatgers amb l'articulació de mesures restrictives, que s'aniran suavitzant gradualment i assegurant que la indústria turística maltesa sigui veritablement sostenible.