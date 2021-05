Barcelona prohibeix fumar a quatre platges a partir d'aquest dissabte

L'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa aquest dissabte la prova pilot que prohibirà fumar a quatre platges de la ciutat, ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, acompanyat del regidor del Consell Municipal, Joan Ramon Riera, en roda de premsa aquest dimecres .





Informadors parlant amb dues persones a la platja de Bogatell @ep





Aquesta és la principal novetat de la temporada alta de bany per aquest estiu, que comença dissabte i s'allargarà fins al 12 de setembre.





Durant aquest període no estarà permès fumar a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella, i agents cívics municipals s'encarregaran d'informar la ciutadania d'això.





Es tracta d'una prova pilot que va anunciar l'Ajuntament al febrer, per perseguir un doble objectiu: protegir la salut de les persones i preservar el medi ambient.





Tot i que la normativa actual no permet aplicar un règim sancionador a aquelles persones que incompleixin la prohibició, sí que podran ser multades per desacatament a l'autoritat si un agent els adverteix d'això i no obeeixen.





No obstant això, Badia ha insistit que "no serà la primera opció", sinó que es treballarà en la pedagogia perquè la ciutadania conegui la prohibició.





El regidor d'Emergència Climàtica també ha apuntat que la intenció és que aquesta mesura persisteixi en el temps i que si després de fer una enquesta de valoració s'observa que té una bona acollida, s'estudiarà implantar-la en altres platges de la ciutat.





BANY ASSISTIT I PLATJA PER A GOSSOS





L'inici de la temporada alta de bany també comporta l'activació del servei de 'bany assistit' per a persones amb discapacitat a partir del 5 de juny, a què s'ha destinat un 50% més de pressupost per augmentar l'oferta del servei.





A partir d'aquest dissabte també es posa en marxa la platja per a gossos --situada a la platja de Llevant-- amb el mateix horari que la temporada passada i amb un aforament reduït que podria ampliar-se en funció de com evolucioni la pandèmia.





Així mateix, s'activen altres serveis com el de socorrisme, que serà cada dia de 10.30 a 19.30 hores i que aquest any estrena 21 torres de vigilància.