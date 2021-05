Isa Pantoja es posiciona en contra de la seva mare: "Considero que tot el que ha dit Kiko és cert"

Després de les doloroses declaracions de Kiko Rivera a la revista 'Lecturas' confessant que prefereix morir-se sense abraçar a Isabel Pantoja si la tonadillera no canvia la seva actitud, Isa Pantoja ha visitat 'El programa de Ana Rosa' i, com no podia ser d'una altra manera , s'ha pronunciat sobre aquesta nova declaració d'intencions per part del seu germà, ferm en la seva postura de no voler acostar-se a la seva mare mentre aquesta segueixi mantenint la mateixa actitud que els va enfrontar fa ja gairebé deu mesos.





Isa Pantoja @ep





Tan cauta i parca en paraules com de costum, Isa ha volgut en primer lloc aclarir el significat de les paraules de Kiko, assenyalant que no és que el seu germà prefereixi morir-se abans de reconciliar-se amb la seva mare, sinó que "el context és que li pregunten si voldria anar a Cantora i si vol apropar-se a ella quan la meva mare vol acostar-se a ell i Kiko diu que prefereix no anar abans de tornar a la manipulació, no abans de rebre una abraçada ". "És la seva manera de dir que no vol accedir a la seva manipulació", ha assegurat.





Molt conciliadora amb un Kiko que amb prou feines la nomena en la seva exclusiva mentre sí que destaca el suport que està rebent per part dels seus germans Francisco i Cayetano en aquests complicats moments, Isa ha confessat que "després de llegir l'entrevista li he escrit per dir-li que pot prendre les decisions que consideri, i jo considero que tot el que ha dit en l'entrevista és cert ".





Afirmant que "no tinc problema a escoltar al meu germà i saber per què pren les decisions que ha pres" i assegurant que "jo mes o menys es tots i no tinc por a escoltar-", Chabelita ha deixat la seva habitual parcialitat a favor d'Isabel Pantoja per sorprendre confessant la seva opinió dels últims moviments de la seva mare intentant reunir-se amb Kiko tot sol. "Crec que la meva mare vol parlar amb ell per aturar-lo o per arribar a algun tipus d'acord, però Kiko no vol perquè ja no es fia de ella i prefereix que es faci tot a través d'advocats perquè no li manipuli ", ha assenyalat Isa. Això sí, a l'acabar el programa la peruana ha aclarit que aquestes impressions són pel que ha llegit en l'exclusiva del seu germà, no perquè hagi parlat amb cap dels protagonistes d'aquesta guerra familiar que sembla no tenir fi i en la qual, un cop més, la jove ha evitat posicionar-se clarament.