L'euro digital, una nova moneda per transformar l'economia europea

La introducció de l'euro digital, projecte sobre el qual el Banc Central Europeu (BCE) prendrà una decisió formal en els propers mesos, podria produir-se en 2026 com a data més primerenca, segons ha assenyalat l'executiu italià de la institució, Fabio Panetta.





"Aquesta seria la data més primerenca", ha indicat Panetta en una entrevista amb el diari japonès 'Nikkei', on ha advertit que aquesta "no és una carrera". "Vam començar la nostra discussió amb un horitzó de cinc anys en ment. És probable que cinc anys sigui el temps mínim necessari per a la introducció d'un euro digital", ha apuntat.





L'executiu italià de el BCE ha defensat que la introducció d'un euro digital ajudaria a mantenir oberta la competència i estimularia la innovació a el temps que enfortiria l'autonomia i la resiliència financera d'Europa.





En aquest sentit, Panetta ha assenyalat la importància d'evitar que el mercat europeu de pagaments minoristes estigui dominat "per un grapat d'agents no europeus" que podrien ser relativament immunes a l'escrutini i la supervisió de les autoritats del Vell Continent.





De fet, ha recordat que un petit nombre d'empreses no europees ja dominen algunes parts del mercat de pagaments minoristes, com targetes de crèdit i pagaments en línia, advertint que en el futur, el paper de les grans empreses tecnològiques podria arribar a ser molt significatiu en els serveis financers, el que podria plantejar riscos per a la privacitat, la competència i l'autonomia tecnològica.





"En absència d'una solució europea de pagaments digitals, la nostra sobirania monetària i financera estaria en última instància en joc", ha avisat.





EL BANC CENTRAL ESPANYOL APLAUDEIX L'ARRIBAR





Una moneda digital d'un banc central majorista (WCBDC, per les sigles en anglès) integrada en una xarxa de Llibre Major Distribuït (DLT) - és a dir, una moneda digital de el Banc Central Europeu- podria resultar en una major eficiència, transparència i traçabilitat en operacions multidivisa, segons ha assenyalat el Banc d'Espanya en la seva Revista d'Estabilitat Financera.





L'organisme ha explicat que, tradicionalment, aquestes transaccions s'han fet mitjançant processos manuals que comporten elevats costos, dificultats de traçabilitat de les operacions i obstacles per conèixer la data real de disponibilitat dels fons.





L'Eurosistema contempla la possibilitat d'emetre una moneda digital de banc central majorista restringida a un grup limitat de contraparts financeres. Aquesta última opció "suposaria un marc diferencial, amb potencial per optimitzar els serveis que ofereixen les actuals infraestructures de mercat financer (IMF)", ha assenyalat el Banc d'Espanya en la publicació.





La interoperabilitat entre els sistemes de pagament i liquidació de valors majoristes a escala mundial seria un altre dels elements amb més recorregut de millora, i una WBDC podria ser l'eina adequada, encara que la seva implantació tampoc resoldria els problemes de la interconnectivitat internacional.





Així mateix, l'organisme ha ressaltat les millores d'una moneda digital d'aquest tipus en altres àmbits, com la conciliació d'operacions, que es simplificaria mitjançant xarxes DLT i seria més eficient, "ja que la informació utilitzada pels participants seria completa, en temps real i idèntica ".





Una plataforma descentralitzada també podria reduir les barreres d'entrada dels participants directes en els serveis TARGET (sistema de liquidació bruta en temps real per a l'euro, per les sigles en anglès) i oferir accés directe als serveis de liquidació a un major nombre.





Una WCBDC integrada en una DLT facilitaria també l'operativa dels sistemes de liquidació bruta en temps real (LBRT), al fer possible que aquesta sigui 24 hores del dia i els set dies de la setmana, tot i que hi ha dubtes respecte a la necessitat de ampliar la disponibilitat d'aquests serveis en l'entorn majorista.





Quant a la programabilitat, si bé l'ús de 'smart contracts' no està present en els LBRT actuals, podria aconseguir-se amb altres tecnologies sense necessitat d'implantar una WCBCD.





E l Banc d'Espanya espera que les IMF evolucionin de mica en mica amb la incorporació de noves funcionalitats i noves possibilitats als seus participants, caracteritzats per la integració de solucions basades en noves tecnologies com les xarxes DLT.





L'EUROSISTEMA HA D'ANTICIPAR





D'aquesta manera, l'Eurosistema "ha d'anticipar i liderar els canvis en els sistemes de pagament, sense perdre de vista les iniciatives privades que han sorgit i la importància de l' 'time to market'".





"L'emissió d'una moneda digital de banc central minorista suposa un gran repte per als bancs centrals nacionals, ja que s'enfrontarien a un procés complex, amb un elevat nombre d'usuaris potencials i amb multitud d'arestes i implicacions en molt diferents àmbits", assenyala l'informe.





Així mateix, ressalta que a l'hora de valorar aquest tipus d'emissions resulta "fonamental" considerar les característiques particulars de cada regió i les seves tendències en l'ús d'efectiu.