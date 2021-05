Lesmes creu que és difícil acceptar un indult quan no hi ha concòrdia

El president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha advertit aquest dimecres que un indult és "difícil d'acceptar" quan no hi ha concòrdia, en referència a les paraules del president de Govern, Pedro Sánchez, sobre la possibilitat de concedir la mesura de gràcia als condemnats del 'Procés'.





Carlos Lesmes (EP)





El magistrat ha assegurat que l'indult "com a mesura de concòrdia pot ser entès i

fins i tot acceptat ", però ha insistit que" quan no hi ha concòrdia és difícil d'acceptar ".





CONTROLABLE judicialment

Lesmes ha explicat en el Fòrum Justícia ICAM que es tracta d'una "prerrogativa del poder polític", segons la seva opinió "libèrrima pel que fa a la seva concessió, si bé controlable judicialment encara que de forma limitada".





A l'acte ha assistit també el director de la Reial Acadèmia de la Llengua, Santiago Muñoz, qui ha criticat que el Govern de Sánchez estigui "monotemàticament preocupat" per abordar la via dels indults.





"La gràcia, com la concessió d'un indult o amnistia, existeix com a institució en el nostre món i és una decisió de caràcter polític, no jurídic", ha dit Muñoz després d'insistir que hi ha un límit per a la seva aplicació, ja que ha d'estar " prou raonat ".