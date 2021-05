Zapatero és "partidari" d'indults per l'1-O si el Govern creu que serveixen per al "retrobament" amb Catalunya

L'expresident de Govern José Luis Rodríguez Zapatero s'ha declarat aquest dimecres "partidari dels indults" als polítics presos pel procés independentista català que va desembocar en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 si l'Executiu central pensa que amb ells es podria " contribuir en una primera etapa a el retrobament "amb Catalunya.





José Luis Rodríguez Zapatero (EP)





Així ho ha defensat el també exsecretari general del PSOE en una entrevista a Canal Sud Televisió, després que el Tribunal Suprem hagi informat aquest dimecres en contra de la concessió de qualsevol forma d'indult --Total o parcial-- als 12 condemnats per delictes de sedició, malversació de cabals públics i de desobediència en relació a el conegut com a 'Procés' independentista català, al no apreciar raons de justícia, equitat i utilitat pública que justificarien la concessió de la mesura de gràcia.





José Luis Rodríguez Zapatero ha assenyalat que el posicionament del Suprem "és important", i ha comentat que del seu informe li interessa "sobretot veure com fa la revisió" de la pròpia doctrina de l'alt tribunal en relació als indults i "contrastar" amb la resolució d'aquest dimecres per descobrir "si hi ha un canvi de posició o no".





En tot cas, l'exdirigent socialista ha defensat que si l'actual Govern de Pedro Sánchez vol concedir "indults parcials" a aquests presos, "que és del que estaríem parlant, farà una valoració política i d'interès general".





"Si el Govern d'Espanya creu, pensa, que els indults suposen un pas important per oblidar el que va representar el octubre de 2017; per enfortir el diàleg imprescindible amb les institucions catalanes, i per contribuir en una primera etapa a el retrobament, la decisió serà favorable ", ha dit José Luis Rodríguez Zapatero, que ha afegit que" aquesta és la reflexió que cal fer ".





"Hem de tenir una presumpció més favorable dels nostres governants", i s'ha remuntat a la seva "experiència" quan, com a president de Govern, va decidir "avançar", per "convicció", amb "un procés de diàleg amb la banda terrorista ETA per acabar amb el terrorisme".





Ha agregat que "al Govern i al PSOE hi ha una convicció sobre Catalunya", i, "dins de la lleialtat exquisida, impecable, històrica, que el PSOE ha tingut amb la unitat d'Espanya i la Constitució, aquesta convicció és que hi ha que acostar postures, dialogar, que no hi ha un altre camí, i que mai podem veure el que va succeir a l'octubre de 2017, que es va produir amb un Govern del PP ", segons ha volgut recordar.





RECLAMA "UNA ACTITUD MÉS PRUDENT" A EL PP

A el fil, ha assenyalat que el PP, "a el menys" per "un mínim sentit de pudor, hauria de tenir una actitud més prudent" en aquesta qüestió, perquè estava governant quan aquella "greu crisi constitucional" d'octubre de 2017, quan el llavors Govern de Mariano Rajoy "no anticipar políticament, no va poder o no va saber, una situació de conflicte", segons ha abundat Zapatero.





L'expresident ha augurat a més que si es produeix aquest "pas d'acostament" amb Catalunya amb la concessió d'indults, aquest "anirà acompanyat de molts adjectius de 'traïdor'" per a qui adopti aquesta decisió ", en al·lusió a Govern, i ha indicat que així li va passar a ell "quan em vaig proposar acabar amb ETA, amb un resultat positiu perquè vivim per tal del terrorisme", segons ha postil·lat.





Però, "en el mitjà i llarg termini", aquesta possible concessió d'indults "servirà per al que tots desitgem, mantenir la unitat constitucional, trobar un nou marc de relació a Catalunya amb el conjunt d'Espanya", ha afegit Zapatero.





Ha incidit que "si el Govern pensa que això --la concessió de indults-- sobre, facilita el diàleg, que és una resposta que pot contribuir a la convivència, sens dubte sóc partidari dels indults", i ha postil·lat que aquesta "no és una valoració que ha de fer" el TS, sinó "una valoració política", i al respecte Zapatero ha subratllat que "la Constitució estableix a el Govern la responsabilitat de la política interior, exterior i de la defensa de l'Estat", i aquí "li dóna un marge legal que és poder aplicar el dret de gràcia, que suposa un perdó com incitació al retrobament", segons ha abundat.