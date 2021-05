La hospitalitzacions arribaran a "zero" a l'octubre si s'arriba al 70% d'immunitat a l'agost

Un estudi realitzat per l'equip de IQVIA sobre l'impacte de la campanya de vacunació contra la COVID-19 a hospitalitzacions i ocupació d'unitats de cures intensives (UCI) ha estimat que, en un escenari en el qual el 70 per cent de la població està vacunada el 31 d'agost, les hospitalitzacions són "pràcticament zero a partir d'octubre".





Per a aquest treball, la consultora ha combinat models epidemiològics i tècniques d'Intel·ligència Artificial i 'Machine Learning' per predir hospitalitzacions i ingressos a UCI a nivell nacional a causa de la COVID-19, tenint en compte la variabilitat en la dinàmica de la malaltia en els diferents grups d'edat.





UVI @EP





"Aquest estudi, basat en tècniques de 'Machine Learning', ens mostra que un ràpid desplegament de la vacunació i que la població accedeixi a vacunar és clau per aconseguir minimitzar les hospitalitzacions i ingressos a UCI a causa de la COVID-19, i destinar aquests recursos a gestionar l'acumulació de pacients generada durant la pandèmia ", explica Jose Luis Fernández, SVP & GM Spain, Turkey, Portugal EMEA RBO.





L'estudi traça quatre escenaris: el A (70 per cent de la població amb pauta completa de vacunació el 31 d'agost de 2021); un retard en el pla de vacunació (B); part de la població es nega a rebre la vacuna (C) i retard en les vacunacions i població rebutjant la vacuna (D).





Així, a l'escenari en el qual el 16 per cent de la població rebutja la vacuna, les hospitalitzacions i ingressos a la UCI no cessen en el període analitzat. A l'escenari A les hospitalitzacions decreixeria un 96 per cent i els ingressos a UCI un 95 per cent entre juny i desembre davant el mateix període del 2020. A la resta dels escenari aquest decreixement és entre un 3 per cent i un 14 per cent menor.





Això no obstant, quan es comparen les hospitalitzacions i ús de les UCI pel COVID-19 entre els quatre escenaris, el nombre d'hospitalitzacions acumulades entre juny i desembre és un 133 per cent superior en el cas que la pauta completa per al 70 per cent de la població s'arribi a finals de desembre en lloc de finals d'agost, un 67,4 per cent superior a l'escenari C on considerem que part de la població rebutja rebre la vacunació però es manté l'objectiu de el 31 d'agost pel que fa a calendari, i gairebé un 248 per cent en l'escenari en el qual hi ha un retard en les vacunacions i que a més part de la població no vol ser vacunada.





En el cas dels ingressos a les UCIs, s'observa una tendència similar a les hospitalitzacions amb un augment del 143 per cent a l'escenari B comparat amb l'A, gairebé 84 per cent en el C i gairebé un 285 per cent en el D .