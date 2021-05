El Tribunal Suprem avala que 532 'riders' de Deliveroo són assalariats

Un rider de Deliveroo @ep





El Tribunal Suprem ha dictaminat que 532 'riders' de Deliveroo són assalariats després no admetre el recurs de cassació presentat per la plataforma de menjar a domicili i basant-se en la sentència de l'Alt Tribunal que va considerar a un repartidor de Glovo com a fals autònom.

En concret, Deliveroo va presentar un recurs contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid al gener de 2020 que considerava falsos autònoms a més de 500 repartidors de la plataforma a la capital espanyola.





En l'acte, se subratlla que els 'riders' que "presten serveis a la plataforma demandada tenen una relació laboral amb l'empresa".





A més, ha destacat la "elaborada resolució" duta a terme pel TSJM en la seva decisió, on constata que concorren les notes de "dependència", ja que per controlar que el repartidor realitza correctament la seva activitat, es troba localitzat mentre fa les comandes, mitjançant GPS, i la de "habitualitat", on l'absència d'aquesta penalitza el repartidor.





L'Alt Tribunal considera que la pretensió impugnatòria de Deliveroo és contrària a la doctrina dictada per aquesta mateixa sala en la sentència de 25 de setembre de 2020, on es va reconèixer a un trabajor de Glovo com a fals autònom. Així, recalca que la pretensió deduïda en el recurs "no té contingut cassacional".





D'aquesta manera, imposa a Deliveroo el pagament de les costes en una quantia de 300 euros per cadascuna de les parts personades, la pèrdua del dipòsit i recorda que contra aquest acte no cap recurs.





DELIVEROO RESPECTA, PERÒ NO COMPARTEIX LA DECISIÓ DEL SUPREM





Per la seva banda, Deliveroo ha assegurat que respecta la decisió de l'Alt Tribunal que considera que els 532 repartidors de la plataforma de 'delivery' són assalariats a l'inadmetre el seu recurs, però que "no comparteix" la decisió de l'Alt Tribunal, segons ha informat en un comunicat.





En concret, la plataforma de repartiment a domicili ha subratllat que el seu model de negoci "sempre ha proporcionat als 'riders' la flexibilitat que diuen que tant valoren", pel que consideren que els repartidors són "lliures de triar quan, com i on treballen ".





"Aquest cas fa referència a un model de col·laboració del passat i no reflecteix la forma en què els 'riders' col·laboren amb Deliveroo avui dia. Aquesta sentència només afecta contractes que van deixar d'utilitzar-se fa més de tres anys", ha precisat Deliveroo.





La plataforma de 'delivery' ha subratllat que "porta molt temps defensant el dret dels 'riders' a treballar de forma flexible, que és el que desitgen per sobre de tot" i ha recordat les protestes dels repartidors que demanen "mantenir-se com autònoms ". "Buscarem una forma de treballar que respongui a aquestes peticions", han recalcat des de la companyia.