El Govern central respon a l'informe del Suprem sobre els indults: "És una decisió de Consell de Ministres"

El Govern central ha volgut deixar clar aquest dimecres, després de l'informe del Tribunal Suprem rebutjant els indults per als presos del 'Procés', que la decisió final sobre aquest assumpte correspon al Consell de Ministres en funció de l'anàlisi que faci el Ministeri de Justícia, i que es tracta a més d'un procediment legal i ajustat a dret.





José Luis Ábalos @ep





Així ho ha posat de manifest el ministre de Transports i també secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, en declaracions a TVE, abans de tornar a manifestar que el Govern es guiarà per l'esperit de "concòrdia" i no per "venjança" , quan hagi de prendre aquesta decisió.





"Amb raó d'utilitat pública i d'interès general és com s'ha de plantejar la mesura, si finalment s'adopta, que ho serà en funció dels informes del Ministeri de Justícia i la decisió que prengui el Consell de Ministres, que ho farà en base a un procés reglat, no només en aquest context merament legal, sinó amb la voluntat de conviure pacíficament ", ha explicat.





També la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defensat aquest dimecres, poc abans d'emetre el Suprem seu informe, que l'indult és un dret que tenen tots els espanyols.





Tot això, després que el president de Govern, Pedro Sánchez, avancés aquest dimarts que l'executiu es guiarà per la "concòrdia", el "entesa" i el "diàleg" a l'hora de decidir sobre els indults, i no per la "venjança" i la "revenja". "Hi ha un temps per al càstig i un altre per a la concòrdia", ha reafirmat aquest dimecres Sánchez al Congrés, obrint a porta a aquesta possibilitat de concedir els indults.





"ÉS UNA DECISIÓ DEL CONSELL DE MINISTRES"





Ábalos ha tornat a deixar oberta aquesta opció, i ha assegurat que l'objectiu de Govern és buscar la "trobada" i allunyar-se de "qualsevol element de venjança". A més, ha defensat la independència dels diferents poders per pronunciar-se dins les seves competències i prendre les seves decisions.





"Al la fi és un òrgan el que té potestat per resoldre finalment. Estem parlant d'informes que han d'acompanyar a la deliberació de Consell de Ministres, però òbviament és una decisió de Consell de Ministres", ha recalcat.





Així mateix, ha rebutjat les acusacions del líder del PP, Pablo Casado, que els possibles indults són un pagament als socis independentistes de Govern, i avisant que suposarà el "liquidació" de Sánchez. "Ens han liquidat des d'un principi. Ens han titllat de il·legítims, ens han volgut liquidar de naixement", ha recordat Ábalos.





Així, ha assegurat que no hi ha "res de nou" en aquesta actitud, i ha avisat que va ser durant el Govern del PP quan la situació es va degradar profundament a Catalunya i es va incrementar l'independentisme. "Diguin-me com es construeix Espanya, dividint o integrant, jo només crec que hi ha una forma, que és integrant", ha defensat.