Dermatòlegs alerten el perill d'una nova moda a TikTok

Un cop més, les xarxes socials s'han convertit en creadores de modes que poden posar en risc la salut. L'última és practicar el 'Contouring' facial amb crema solar - una moda sortida de TikTok -, de manera que s'aplica en determinades zones de la cara perquè només es bronzegin les exposades a la radiació, augmentant el perill de cremades, i a la llarga el seu risc de càncer de pell, alerta el doctor Miguel Sánchez Viera, director de l'Institut de Dermatologia Integral.





@ep





L'objectiu d'aquesta moda arriscada és crear un aspecte de "bona cara", com se sol fer amb el maquillatge. "És un greu perill per a la salut de la pell, ja que les zones on no s'aplica el protector solar es cremen per aconseguir el 'efecte maquillatge' desitjat", vol remarcar el doctor.





A més, afegeix, "és una moda estesa entre la població més jove, que precisament són els menys conscients que les cremades solars són un gran factor de risc d'aparició de càncers de pell a llarg termini, fins i tot dècades després que s'hagin produït aquestes cremades ".





El problema de l' 'Contouring' fet amb crema solar és que hi ha zones de la cara en què no s'utilitza fotoprotecció, deixant desprotegida aquesta zona i incrementant el risc de càncer de pell. "Potser si les noves generacions sabessin que el sol té també un efecte d'envelliment prematur, no realitzarien aquest tipus de pràctiques tan perilloses", adverteix Sánchez Viera.





Segons la seva opinió, "les xarxes socials també haurien de ser utilitzades per informar de com protegir-se del sol i dels seus riscos: utilitzar sempre fotoprotector, no prendre el sol a les hores centrals del dia, utilitzar roba lleugera per cobrir les zones exposades i romandre en llocs amb ombra, especialment si ha existit un cremada solar prèvia ".





UTILITZAR CREMA SOLAR NO EVITA EL BRONZEJAT





Cada any augmenta el nombre de casos de càncer de pell, tant melanoma com no melanoma, i s'està veient que cada vegada són més freqüents entre la població més jove. "No utilitzar protectors solars per a" posar-se morenos "en el menor temps possible, segueix sent el taló d'Aquil·les en la lluita contra el càncer cutani entre la població més jove. Tot i que es realitzen campanyes de conscienciació anuals sobre la importància de la prevenció, sembla que encara és una cosa que no ha calat en aquest grup de la població "afegeix Sánchez Viera.





Moltes persones tenen encara el concepte que utilitzar cremes fotoprotectors evita el bronzejat, quan no és així, fins i tot si s'utilitza un factor de protecció molt alt, com pot ser el 50. La funció de les cremes solars és augmentar el temps que una persona pot estar sota el sol sense cremar-se. És a dir, una crema solar de factor 30 multiplica per 30 els minuts que es pot estar sota el sol protegit de la seva radiació.





"Lògicament, aquest temps es multiplica depenent de l'fototip de la pell. Una persona amb ulls, pèl, pell molt clara i que sempre es crema (Fototipus I) mai hauria exposar-se al sol sense crema. Mentre que una persona amb ulls, pèl, pell fosca i que es bronzeja ràpid (fototipus a partir del IV) pot utilitzar una crema fotoprotectora fins i tot del 50 i acabarà bronzejant, encara que tard més temps, però de forma segura "aclareix el director de IDEI.