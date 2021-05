Barcelona cedeix sòl municipal per a la construcció de pisos d'habitatge social

L'Ajuntament de Barcelona ha cedit sòl municipal a entitats del tercer sector per a la construcció de 373 pisos, ha explicat aquest dimecres en roda de premsa la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, acompanyada de representants de les entitats beneficiàries de les cessions.





La regidora d'habitatge de Barcelona, Lucía Martín - Europa Press









Concretament, el consistori ha cedit 12 solars i edificis a rehabilitar el sector cooperatiu i de l'habitatge sòcia l, que s'encarregarà de la construcció i la posterior gestió dels habitatges, podent gaudir del dret de superfície per un termini de 99 anys.





Set d'aquestes promocions s'han assignat a cooperatives per a la construcció de 144 pisos de cohabitatge i les altres cinc promocions seran de lloguer, amb un total de 229 pisos.





Aquesta cessió constitueix la primera fase d'un conveni que l'Ajuntament i diferents cooperatives i fundacions van signar la tardor passada per ampliar el parc públic protegit amb 1.000 nous pisos durant els propers anys.





Martín s'ha referit al conveni com una eina imprescindible per treballar fora de les lògiques especulatives "que suposen una amenaça al dret a l'habitatge de la ciutadania".





experiències innovadores





Així mateix, ha assenyalat que d'entre les 12 promocions previstes destaquen algunes "experiències innovadores", tant en el cas de les destinades a cohabitatge com a les destinades a lloguer.





Les cooperatives Sostre Cívic i Vida Cooperativa impulsaran, respectivament, coviviendas per a gent gran i persones amb diversitat intel·lectual.





Pel que fa a les promocions de lloguer, Fem Ciutat impulsarà el primer projecte de cooperativa de lloguer de la ciutat, "una fórmula innovadora", en la qual els arrendataris conformen una cooperativa i es fan càrrec de la gestió del bloc.





Amb la promoció d'habitatges delegada a entitats privades sense ànim de lucre el consistori espera agilitzar la redacció dels projectes arquitectònics i els encàrrecs dels treballs a empreses constructores, sense haver de convocar licitacions públiques.





Està previst que les obres d'aquesta primera fase estiguin en marxa en 2022 i finalitzin el 2024 i durant els propers mesos s'ampliarà el nombre de sòls i edificis en una segona fase per a la construcció d'unes 280 vivendes.





Totes les persones que acabin residint en aquests pisos han d'estar inscrites en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona.





La Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya (FCHC), la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge Social (Cohabitac) i l'Associació Xarxa d'Economia Solidària (XES) han creat la pàgina web habitatge.social/barcelona, on hi ha informació sobre com accedir com a persona