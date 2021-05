Les violacions de drets humans al voltant del Mundial de Qatar no han parat, segons una fundació

La Fundació per a la Democràcia Internacional, que ja va denunciar el 2017 en un informe i davant el Papa Francisco "explotació i greus violacions de drets humans" en la construcció de la infraestructura per al Mundial de Qatar 2022, ha publicat un nou document en el qual reitera la seva denúncia i en què afirma que han mort més de 6.500 obrers migrants des de 2010.





Guillermo Whpi amb el Papa a 2017 (EP)















Així ho indica en l'última actualització del seu informe titulat 'Darrere de la passió', i exigeix la intervenció del president de la FIFA, Gianni Infantino, i de les associacions de futbol a nivell mundial.





El president de la Fundació per a la Democràcia Internacional i de la Federació Internacional de Museus de Drets Humans, Guillermo Whpei, denuncia les "violacions dels drets humans a Qatar" a on viatgen milers d'immigrants procedents del Nepal, Índia, el Pakistan, Bangla Desh, Sri Lanka, Filipines i Kenya per treballar en construccions vinculades a la Copa del Món.





Fa quatre anys, la Fundació ja va presentar una primera versió d'aquest informe denunciant "esclavitud" i Whpei va viatjar a Vaticà per entregar-li una còpia de la mateixa al Papa Francisco. Segons ha informat llavors el portal de notícies 'Crux', la fundació del Papa Scholas enviar una carta a la FIFA mostrant-li la seva preocupació per aquesta situació.





Ara, la Fundació per a la Democràcia Internacional actualitza aquell informe i assegura que continuen produint-se violacions de drets humans. En concret, assegura que els empleats estan obligats a treballar "entre 16 i 18 hores diàries, 7 dies a la setmana, realitzant tasques a l'aire lliure i suportant temperatures que arriben als 50 graus".





"Com si això fos poc, els habitatges que els proporcionen són espais reduïts en els que viuen amuntegats, sense comptar amb les mínimes condicions higièniques", assegura Whpei.

Encara necessita que s'ha abolit del sistema d'esclavitud moderna, denuncia que encara avui, en 2021, "continuen posant-la en pràctica" sobre els obrers.





"La confiscació dels passaports --que els treballadors lliuren signant un formulari--, les altes tarifes de contractació, les condicions inhumanes en què fan la seva feina i s'allotgen, el no pagament dels havers en terme i les pràctiques enganyoses de captació segueixen sent habituals a Qatar ", afirma Whpei.





A més, adverteix que la pandèmia de la COVID-19 ha agreujat la situació dels obrers a Qatar, atès que molts d'ells han quedat confinats en camps de treball, molts d'ells sense salari i sense la possibilitat de tornar als seus països o seguir treballant.





En tot cas, la Fundació per a la Democràcia Internacional reconeix els avenços realitzats en legislació laboral a Qatar, l'adhesió de país àrab a dues tractats internacionals de drets humans, la instauració d'un salari mínim, la instal·lació d'una oficina de OIT i la cooperació d'aquesta amb l'Estat de Qatar.





"Entenem que encara queda molta feina per fer per estar d'acord amb els drets reconeguts als treballadors per les convencions internacionals en la matèria", conclou Whpei.