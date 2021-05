L'estructura de RTVE es renova per uninimidad i Mamen del Turó dirigirà els Informatius

El Consell d'Administració de RTVE, a proposta del seu president, José Manuel Pérez Tornero, ha aprovat per unanimitat la nova estructura bàsica de la Corporació i el nomenament dels directius de primer nivell, entre ells, Mamen del Turó com a nova directora de Continguts informatius.





L'entrada a les instal·lacions de RTVE a Prado de Rei, Madrid (EP)







Així ho ha anunciat la Corporació pública, que ha explicat que la reforma proposada es resumeix "en la integració estructural i funcional de tots els recursos de RTVE, humans i tècnics, els seus mitjans, canals i les àrees directives".





En aquest sentit, RTVE ha indicat que la nova estructura organitzativa, en la qual se suprimeixen les adreces de TVE i RNE, està dividida en grans àrees de continguts transversals, "el que constitueix un model organitzatiu dissenyat per simplificar i alhora augmentar l'eficàcia "de l'empresa pública.





L'organigrama de l'equip directiu queda compost per José Manuel Pérez Tornero, com a president; José Juan Ruiz, a la Direcció del Gabinet de la Presidència; Alfonso Morales, a la Secretaria General; Marta Torralvo, a la Direcció Corporativa; José Luis Muñiz, a la Direcció d'Estudis i Mitjans Tècnics; Mamen del Turó, a la Direcció de Continguts Informatius; Amalia Martínez de Velasco, directora de Continguts Generals; i Ignacio Elguero, a la Direcció d'Educació, Diversitat, Cultura i Internacional.





A més, la Corporació pública ha detallat que Maria Eizaguirre assumeix la Direcció de Comunicació i Participació, que dependrà a partir d'ara de la direcció del Gabinet de la Presidència.





PERFILS DELS NOUS DIRECTIUS

En relació amb Mamen del Turó, RTVE ha destacat que fa gairebé quatre dècades lligada a l'empresa, on ha desenvolupat tota la seva carrera professional. Des de juliol de 2020 ha estat directora d'Informatius de RNE, càrrec que ja va ocupar entre 2004 i 2008, primer com a subdirectora i més tard com a directora.





Llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, ha estat corresponsal de RNE a Washington (2008-2010), cap de l'àrea de Política de RNE en els anys 90 i, més tard, corresponsal parlamentària al Canal 24 Hores de TVE, entre 2010 i 2012. Ha estat editora adjunta del Diari 14 Hores i editora de Ràdio 5 Tot Notícies. Va formar part de l'equip de 'Documents RNE'.





El nou director del Gabinet de la Presidència, José Juan Ruiz, (Barcelona, 1964) és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Ha estat sotsdirector de Gestió de RTVE Catalunya (2015-2020), director adjunt de RTVE Catalunya (2012-2015) i director de Programes Infantils de TVE (2009-2012). Va dirigir els programes 'En Construcció' de La 2 (2008-2009) i 'Leonart' (2007-2008).





Anteriorment va ser sotsdirector de RNE a Catalunya (2002-2007), director d'Informatius de RNE (1997-2002), i cap de l'àrea de societat i cultura de RNE (1996-1997). Ha estat codirector de la Càtedra de RTVE-UAB per a la innovació dels Informatius en la societat digital.





Per la seva banda, el secretari general, Alfonso Morales, és llicenciat en Dret per la UAM i doctor en Periodisme i Ciències de la Comunicació per la UAB. Actual president del Consell d'Administració de Telemadrid, de què forma part des 2016, va treballar a l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació i en la Direcció d'Economia Digital de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la informació (2012-2013).





De 2006 a 2012, Morales va ser assessor del Ministeri de la Presidència per al sector audiovisual i telecomunicacions i entre els anys 1998 i 2005 va exercir com a tècnic de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions. De 1993 a 1997 va exercir l'advocacia amb especialista en Dret Privat.





Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid, la nova directora Corporativa, Marta Torralvo, és des 2018 directora general econòmic financera de Renfe Operadora. Ha estat vocal assessor d'Empreses Públiques en la Subdirecció General d'Empreses i Participacions Estatals de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat del Ministeri d'Hisenda (2017-2018) i interventora i auditora de l'Estat a l'Oficina Nacional d'Auditoria (ONA) de Control financer i Auditoria del Sector Públic Estatal de l'IGAE durant gairebé una dècada (2008-2017). De 2002 a 2007 va ser tècnic d'Auditoria i Comptabilitat a la Intervenció Delegada del Ministeri de Ciència i Tecnologia.





També és membre del Patronat de la Fundació de Ferrocarrils Espanyols i presidenta de la Comissió de Govern, membre del Consell d'Administració i de les Comissions d'Auditoria de Navantia, SEITT i CESCE, i ponent en cursos impartits a l'Escola d'Hisenda Pública de Madrid .





José Luis Muñiz (Avilés, 1961) és el nou director d'Estudis i Mitjans Tècnics. Tècnic especialista amb àmplia trajectòria a RTVE, disposa d'una dilatada experiència en formació especialitzada en producció, realització, gestió, tecnologia i propietat intel·lectual en l'Institut Oficial de RTVE.





Des 2018 ha estat responsable d'implantació de projectes corporatius a RTVE i de 2015 a 2018 va ser director de l'Àrea de Serveis a Seus i Processos Productius. Va ocupar la subdirecció de Gestió Immobiliària (2014-2015) i va ser responsable del Sistema de Gestió de Prevenció de la Corporació RTVE (2012-2015).





Graduada en Ciències Polítiques per l'Institut d'Etudes Politiques de Paris i Màster de Science, Mass Communications per la Universitat de Boston, la directora de Continguts Generals, Amalia Martínez de Velasco, és sènior manager de Desenvolupament Estratègic de Samsung TV Plus des d'agost de 2020.





Fundadora de Alatea Mitjana (2019-2020), anteriorment va treballar a Viacom Emea (2016-2019), en SVP canals d'entreteniment, liderant l'estratègia de continguts i de màrqueting de Comedy Central, Paramount Network i Spike, i 14 canals de TV en Espanya, Itàlia, França, Benelux, Alemanya, Àfrica i Orient Mitjà. Prèviament, del 2007 al 2016, va treballar en Viacom Swemea, a VP Comedy Espanya, Itàlia i Àfrica. Entre 1989 i 2007 va treballar a la consultora Viziware, va ser directora general adjunta de Paramount Comedy i productora i directora adjunta a Canal Satélite Digital i Canal +.





Ignacio Elguero (Madrid, 1964), llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid, està vinculat a RNE des de fa 24 anys, on ha estat director des de juliol de 2020 fins a l'actualitat, director de Programes (2013-2018) , director de Ràdio 1 (2010-2013) i cap de cultura en Programes (2008-2010).





Finalment, María Eizaguirre (Sant Sebastià, 1978), directora de Comunicació i Participació de RTVE, és llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Navarra, doctora en Periodisme per la Universitat Complutense i màster en Educació i Noves Tecnologies per la UNED. Ha completat la seva formació en diferents programes a Harvard, UCLA (Programa internacional Women 50) i Silicon Valley, entre d'altres.





Editora de Canal 24 Hores des 2018, ha dirigit la segona edició de l'Telediario durant sis anys (2013-2018) i la de la Fi de Setmana (2012-2013). De 2008 a 2012 va treballar a RNE, en l'edició de butlletins de Cap de Setmana i de 2000 a 2004 en els butlletins diaris. De 2004 a 2008 va ser editora de 'Protagonistas', amb Luis del Olmo.