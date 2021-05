La Fiscalia demana la inhabilitació de Torra un any i vuit mesos per la segona pancarta

La Fiscalia de Barcelona sol·licita una pena d'inhabilitació d'un any i vuit mesos per a l'expresident de la Generalitat Quim Torra per un presumpte delicte de desobediència per negar-se a retirar de al Palau de la Generalitat una pancarta que demanava la llibertat dels presos de l'1- O, tot i el requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Quim Torra (EP)





En l'escrit d'acusació el fiscal demana també imposar una multa de cent euros diaris a Torra durant deu mesos i recorda que el llavors president va manifestar "la seva clara voluntat de no atendre cap ordre que se li pogués donar al respecte" després dels requeriments judicials.





Aquesta és la segona causa judicial contra l'expresident Torra per mantenir a la façana de al Palau de la Generalitat una pancarta amb un missatge de suport als presos de l'1-O, després de ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació a la primera causa .