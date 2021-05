Díaz Ayuso es confessa: "Trobo a faltar la meva vida normal d'abans"

La revista 'Lecturas' ha publicat aquest dimecres les primeres fotos de la nova parella gaudint d'unes minivacances a Eivissa. Federico Jiménez Losantos donava més dades en el seu programa d'EsRadio. Es diu Alberto González, és tècnic sanitari, té 43 anys, està divorciat i té tres fills.











@Ep





En el lliurament dels Bombines de Sant Isidro que, per la pandèmia, no van poder celebrar-se, la presidenta de Madrid ha afirmat davant els mitjans: "No estic molt contenta amb el que ha sortit publicat. No és una persona pública i vull mantenir part de la meva vida a la intimitat", declarava.





Sobre l'enrenou provocat per les imatges obtingudes a l'illa balear, la presidenta explicava: "Jo vaig anar a Eivissa i em vaig haver de registrar per llogar el cotxe i tot. El senyor flipava... Estic bé, jo només volia arribar i posar-me les xancletes. Trobo a faltar la meva vida normal d'abans".