Quines vacunes contra el coronavirus s'apliquen al món?

La comunitat internacional redobla esforços per incrementar la seva capacitat de vacunació contra el coronavirus, que després de gairebé un any i mig de pandèmia va deixar més de 168 milions d'infectats i prop de tres milions i mig de morts a nivell mundial. D'acord a dades aportades per la Universitat Johns Hopkins, a dia d'avui han estat administrades més de 1.735 milions de dosis a tot el món.











@UniversidadHopkins





No obstant això, no tots els països tenen els mateixos criteris a l'hora de triar amb quines fórmules inocular a les seves poblacions.





Xina, per exemple, ha estat acusada de dur a terme una "diplomàcia de vacunes", per mitjà de la qual va oferir immunitzants a països necessitats a canvi d'interessos geopolítics. Rússia, en tant, ha impulsat una salvatge campanya de desinformació per desacreditar les fórmules desenvolupades per Occident. Puntualment, per Estats Units, el Regne Unit i Alemanya.









La fórmula més utilitzada a nivell mundial, amb força diferència per sobre la resta, és la desenvolupada per la Universitat d'Oxford (Regne Unit) i el laboratori suec de AstraZeneca. Segons el lloc "Our World In Data" , fins a la data està sent administrada en 167 països. Aquest immunitzant resulta atractiu, entre altres factors, pel seu baix cost i la seva facilitat d'emmagatzematge.





















La vacuna de les companyies Pfizer (Estats Units) i BioNTech (Alemanya) va ser la primera a ser autoritzada per al seu ús en Estats Units i Europa. Amb una eficàcia contra el coronavirus del 95%, és la segona més utilitzada en el món, amb una presència a 103 nacions.

Una altra fórmula nord-americana és la de laboratori Moderna, que va ser autoritzada en 49 països a l'igual que la xinesa Sinopharm-Beijing. El segueix la russa Sputnik V, que s'aplica en 43 nacions, mentre que els immunitzants de Sinovac (Xina) i Johnson & Johnson (EUA), són administrats en 29 i 24 països, respectivament.





Fins ara, l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès) va autoritzar les vacunes desenvolupades per BioNTech i Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson). Altres fórmules es troben en diferents fases d'avaluació.

D'aquesta manera, aquests immunitzants són administrats en els 27 països de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia , Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Eslovàquia, Romania, i Suècia.





Al Regne Unit, que ja no forma part de la UE, s'apliquen les mateixes dosis, menys la de Johnson & Johnson.





Amb una efectivitat de l'85-90%, la vacuna d'Oxford / AstraZeneca s'utilitza en pràcticament tota Amèrica Llatina, amb algunes excepcions com Veneçuela i Cuba. El règim de Nicolás Maduro només va autoritzar l'ús de la russa Sputnik V, mentre que la dictadura cubana utilitza les seves pròpies fórmules (Abdala i Soberana02) tot i no comptar amb suficients dades científiques sobre la seva seguretat i eficàcia.





En canvi, països com Argentina, Brasil, Uruguai, Xile, Perú, Colòmbia, Equador, Mèxic, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Panamà, Barbados i Bahames, sí que utilitzen la fórmula britànica. De fet, Argentina i Mèxic desenvolupen

A l'Àfrica passa una cosa semblant. Gran part del continent aplica la vacuna d'Oxford / AstraZeneca: Moçambic, Malawi, Botswana, Namíbia, Angola, Zàmbia, Congo, Egipte, Líbia, Sudan, Etiòpia, Kenya, Camerun i Nigèria, entre d'altres. Sud-àfrica, per la seva banda, el passat mes de febrer va decidir suspendre l'aplicació d'aquesta fórmula, per la seva baixa eficàcia davant la nova variant de la covid-19 originada al país.





Al continent asiàtic, en tant, és aplicada a Corea de Sud, Filipines, Tailàndia, Emirats Àrabs Units i Mongòlia, entre d'altres. Països com Austràlia, i Canadà, que compten amb un avançat pla d'immunització, també van autoritzar la vacuna d'Oxford / AstraZeneca.





En el cas de Pfizer / BioNTech, a Sud-amèrica només Argentina, Paraguai i Veneçuela no la utilitzen. A l'Àfrica només pertany a Líbia i Sudan. Els 27 països de la Unió Europea, Estats Units, Mèxic, Canadà, Turquia, Aràbia Saudita, Japó, Nova Zelanda i Austràlia, també apliquen la fórmula dels laboratoris nord-americà i alemany.





La fórmula de Johnson & Johnson, a més d'Estats Units i la Unió Europea, s'utilitza a Hondures, Islàndia, Irlanda, Líbia i Sud-àfrica. La de Moderna, per la seva banda, pertany al Canadà, Congo, Curaçao, Illes Fèroe, Finlàndia, Guatemala, Hondures, Islàndia, Irlanda, Escòcia, Noruega, Qatar, Rwanda, Jamaica, Singapur i Líbia, entre d'altres.





Tal com es pot observar en el mapa, les vacunes desenvolupades per la Xina tenen predominant presència a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. A Sud-amèrica només Paraguai Veneçuela no les utilitzen. En el cas d'Europa, l'EMA tampoc va autoritzar fórmules xineses, però sí s'apliquen en nacions com Armènia, Bòsnia, Hongria, i Montenegro. Iran, Iraq, Líban, Mongòlia, Pakistan, i Laos, són alguns dels països asiàtics que han adquirit fórmules produïdes pel règim de Pequín.





















La russa Sputnik V, per la seva banda, va ser autoritzada en països com Argentina, Veneçuela, Mèxic, Nicaragua, Paraguai, Líban, Líbia, Montenegro, Filipines, Sèrbia, Unió dels Emirats Àrabs Units, Iran i Síria, entre d'altres. A l'igual que en el cas de les fórmules xineses, la Unió Europea i els Estats Units no van aprovar l'ús de l'immunitzant rus.















Índia, país que està patint les devastadores conseqüències del coronavirus, vacuna a la seva població amb la fórmula local Covaxin i amb la d'Oxford / AstraZeneca.





ZONES AMB EXCASEZ DE VACUNES





La majoria dels països al marge de les dosis són a l'Àfrica, però també hi ha escassetat a Oceania i el Carib. En nacions com Txad, Tanzània o Burkina Faso, per exemple, el personal sanitari que lluita en primera línia contra el covid-19 no està vacunat. Burundi i Eritrea estan en una situació similar.





De l'altre costat de l'Atlàntic, a Haití, un dels països més pobres del món, fa poc el Govern es va negar a rebre un despatx del mecanisme COVAX -gestionat per la OMS perquè no comptava amb un pla de vacunació i els subministraments necessaris per a preservar a baixa temperatura les vacunes de AstraZeneca. Així mateix, les autoritats van al·legar que temien que la població rebutgés les dosis pels casos de coàguls en la sang reportats a Europa. Però dies enrere, el passat 19 de maig, l'Organització Panamericana de la Salut (OPS) va anunciar el canvi d'opinió de l'executiu.





A altres illes d'Oceania tampoc han arribat les primeres dosis. Però els brots han estat més controlats i va ser possible aïllar els contagiats, la qual cosa fa que la situació sigui menys urgent que, per exemple, a l'Àfrica. En Vanuatu, amb una població de 300.000 habitants, s'espera que les primeres dosis de la britànica AstraZeneca arribin a final de mes. Però allà només s'han reportat tres casos de coronavirus, tots en quarantena.





DONACIÓ DE VACUNES





Davant la creixent necessitat de certs països i regions, la Unió Europea (UE) va anunciar la setmana passada que preveu donar al menys cent milions de dosis de la vacuna de coronavirus a països pobres a cap d'any.





En aquesta línia, el govern d'Estats Units donarà 80 milions de dosis. Seixanta milions seran de la fórmula d'AstraZeneca, que no ha estat aprovada per les autoritats sanitàries de país, i les altres 20 milions de les de Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson.