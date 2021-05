L'Arquebisbat de Barcelona reformarà l'estructura de parròquies mitjançant un procés participatiu

L'Arquebisbat de Barcelona vol reformar l'estructura de parròquies que comprèn la diòcesi per respondre als reptes actuals i de futur i l'arquebisbe, el cardenal Juan José Omella, ha obert una procés participatiu que implicarà a tots els preveres i diaques al costat dels consells pastorals parroquials.





El cardenal Joan Josep Omella intervé durant la roda de premsa telemàtica de Càritas Catalunya (EP)





El treball es va iniciar el 22 de febrer, amb una reunió de Consell Episcopal amb els arxiprestos en què es va presentar un document de proposta de remodelació de arxiprestats i unitats pastorals en comunitats pastorals, ha informat aquest dijous l'Arquebisbat en un comunicat.





Amb aquest document també es va lliurar una proposta de l' 'mapa de comunitats pastorals' que podrien establir-se en els arxiprestats de les cinc zones pastorals.





L'Arquebisbat de Barcelon a ha assenyalat que es tracta de dos documents "esborranys" a partir dels que s'ha de treballar entre tots els diocesans.





El 6 de maig, en una carta adreçada a tot el clergat, l'arquebisbe de Barcelona va explicitar aquesta proposta d'itinerari a seguir amb relació a les comunitats pastorals de l'arxidiòcesi, objecte d'una conversió pastoral que s'ha de continuar treballant.





Tots els membres del clergat diocesà han rebut un Qüestionari telemàtic sobre la vida parroquial en l'Arxidiòcesi de Barcelona, per "copsar de primera mà" quina és la situació concreta de les parròquies.





El termini per respondre aquest qüestionari per part de rectors, sacerdots i diaques expira en 15 dies, i les respostes seran ateses pel vicari episcopal de cada zona pastoral de l'Arquebisbat de Barcelona i, segons l'Església, "contribuirà a establir un pla de treball per construir les futures comunitats pastorals a la diòcesi de Barcelona".