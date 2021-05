Illa creu que els indults estan dins de l'Estat de dret i "ajuden al retrobament"

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha defensat aquest dijous sobre els indults als dirigents independentistes empresonats: "Tot el que dins de l'Estat de dret ajudi al retrobament, em sembla molt oportú".





Salvador Illa (EP)





"La gran lliçó és que, fora de l'Estat de dret, res serveix per a res més que per deteriorar la convivència i generar un embolic competencial i jurídic que genera caos", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya.





Sobre l'informe del Tribunal Suprem (TS) contrari als indults, ha admès que no li ha sorprès, i ha recordat que és preceptiu però no vinculant, ja que la decisió correspon al Consell de Ministres i al president de Govern, Pedro Sánchez: "Tinc plena confiança en la decisió que es prengui".





"Per això són molt importants els criteris amb què es prengui aquesta decisió, que no són enquestes, no són conjuntures, no són necessitats puntuals, sinó conviccions", ha dit Illa, després que Sánchez apostés per buscar la concòrdia i no la venjança.





Preguntat per si la decisió sobre els indults és política, ha sostingut: "És política, si es vol dir, en el sentit ampli i més noble de la paraula. El de calibrar en base a les conviccions i els valors constitucionals".





Sobre els dirigents independentistes presos, ha dit: "No s'ho creuen ni ells que ho tornaran a fer. La sentència d'inhabilitació de Quim Torra s'ha complert. Al menys des del Govern del president Sánchez no hi ha hagut cap vulneració de l'Estat de dret ", i ha dit que no li agraden els conceptes de victòria i derrota, però que s'han de mirar els últims anys.





LÍDER DE L'OPOSICIÓ

Illa ha explicat que aquest dijous va signar una carta per la presidenta de Parlament, Laura Borràs, dient que és el líder del primer grup de l'oposició, de manera que vol els recursos corresponents com a cap de l'oposició: "Vull els recursos que el Parlament posarà a la meva disposició per fer la meva feina".





Preguntat per si el PSOE li va sacrificar perquè els republicans segueixin donant suport al Govern de Sánchez, s'ha qüestionat: "Algú pensa que ERC planteja desaprofitar un Govern socialista i d'Unides Podem que obre la porta al diàleg, que fa polítiques d'esquerres i defensa una Espanya diversa i plural? ".