Almenys vuit morts durant un tiroteig a les cotxeres d'una empresa ferroviària a Califòrnia

Almenys vuit persones han mort aquest dimecres durant un tiroteig a les cotxeres d'una empresa ferroviària de la ciutat de San José, a l'estat de Califòrnia. Un empleat ha disparat contra els seus companys i després s'ha suïcidat.





Tiroteo en en un patio de maniobras de una estación ferroviaria en San José, California (EP)















L'ajudant del Xèrif del comtat de Santa Clara, Russell Davis, ha informat que "hi ha hagut almenys vuit morts i múltiples ferits" i ha confirmat que el principal sospitós, Samuel Cassidy, ha mort.





Cassidy era treballador de l'Autoritat de Transport del Valle de Santa Clara (VTA), una entitat pública que ofereix també serveis d'autobusos i d'altres transports suburbans i que compta amb uns 2.000 treballadors.





El suposat tirador s'ha disparat en el lloc dels fets després de tirotejar als seus companys, segons han assenyalat fonts policials citades per mitjans nord-americans.





L'alcalde de San José, Samm Liccardo, ha lamentat els fets: "Aquest és un dia horrible per a la nostra ciutat i és un dia tràgic per a la família de VTA. El nostre cor plora per les famílies i els companys de feina".





Les primeres trucades han alertat dels fets a les 6.34 del matí, hora local, i una mica més d'una hora després, les autoritats han comunicat que el tirador havia caigut.





El president de la companyia, Glenn Hendricks, ha lamentat els fets, ha enviat el seu condol als familiars i amics dels morts i ha mostrat el seu "orgull" per la tasca dels treballadors, qui van continuar amb el servei malgrat el tiroteig.





"No podria estar més orgullós de l'organització. Mentre conduïa fins a aquí, vaig veure autobusos de VTA a la carretera", ha dit Hendricks. També ha explicat que els trets han tingut lloc a les cotxeres, però no als centres de control.





El servei de tren lleuger romandrà suspès a partir d'aquest migdia, hora local, a causa de les investigacions que es duran a terme en el lloc dels fets, ha informat la VTA.





BIDEN DEMANA Al CONGRÉS "MESURES IMMEDIATES"

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha llançat un comunicat demanant al Congrés d'Estats "que prengui mesures immediates i pari esment a la crida del poble nord-americà", incloent-hi a "la gran majoria dels propietaris d'armes, per posar fi a aquesta epidèmia de violència armada".





"Cada vida que és llevada per una bala travessa l'ànima de la nostra nació. Podem i hem de fer més", ha manifestat el president dels Estats Units, qui al costat de la vicepresidenta, Kamala Harris, ha enviat les seves condolences a les famílies i amics dels morts.





Biden també ha anunciat que ha donat ordre de collocar les banderes a mitja asta, i ha lamentat haver d'haver-ho fet "només unes setmanes després dels tirotejos massius dels centres de massatges d'Atlanta i els seus voltants; en una botiga en Colorado; en una casa a Rock Hill, Carolina del Sud; i en una installació de FedEx a Indianapolis".





La reforma de la llei per a la possessió d'armes ha xocat amb l'oposició del Senat, i no només per la majoria del Partit Republicà en aquesta cambra, sinó també per la d'alguns congressistes demòcrates, com Joe Manchin.





L'última iniciativa demòcrata contempla una revisió i mesures més estrictes pel que fa la verificació dels antecedents penals abans de poder obtenir un arma de foc, fins i tot si la venda es fa en l'àmbit privat, o per part de venedors sense llicència.





En un Senat fortament dividit, el vot de qualitat de la seva presidenta, la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, és fonamental per tirar endavant els projectes del Govern.





Hores abans de les declaracions de Biden, la sotssecretària de premsa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dit que "és clar" que els Estats Units estan "sofrint una epidèmia de violència armada", tant pels "tirotejos a gran escala", com per aquells "que no apareix en els titulars a nivell nacional".