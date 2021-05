VÍDEO. Suspès el Ple de Ceuta per una monumental bronca

Segons ha informat El Far TV PP i VOX s'han llançat retrets després d'unes paraules d'un regidor de VOX dient que en el ple estaven representats els interessos del Marroc.





Segons ha informat aquest dijous El Far TV el president de la Ciutat de Ceuta, Juan Vivas, li ha parat els peus a el portaveu de Vox, Carlos Verdejo, després que aquest hagi pretès utilitzar una de les primeres propostes duta a Ple -que consistia a sol·licitar la ubicació d'una rotonda al carrer Pare Benet Feijoo- per retreure a l'Assemblea la seva postura després de "la invasió" de marroquins.





Vives no ha suportat la rebequeria d'Verdejo, després que Vox no hagi acudit a cap de les juntes de portaveus extraordinària convocada per abordar el que ha estat un dels períodes més delicats per a Ceuta.





Vox no ha anat a cap de les juntes de portaveus i ara ha volgut en Ple retreure als altres partits que no hagin convocat un ple monogràfic de la "invasió de marroquins".



























