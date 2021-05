La Fundació Esclerosi Múltiple impulsa un programa per "donar poder" als pacients

La Fundació Esclerosi Múltiple ha impulsat el 'Programa Activació' que té l'objectiu de "donar poder" als pacients amb esclerosi múltiple perquè puguin assolir el màxim nivell de benestar independentment del seu estat de salut, ha explicat la seva directora executiva, Rosa Masriera.





Infografia de l' 'Programa Activació' de la Fundació Esclerosi Múltiple (EP)















Ho ha explicat en roda de premsa al costat de la treballadora social de la fundació Mònica Delgado, que ha concretat que volen acompanyar aquestes persones, sobretot en el moment de la diagnosi, per "promoure la seva activació".





Delgado ha reivindicat que és "clau" que el pacient disposi dels coneixements relatius a la patologia i als seus tractaments; dels recursos i les estratègies per fer front a la malaltia, i de la confiança en si mateix i en l'equip mèdic que l'atén.





El diagnòstic d'esclerosi múltiple és una etapa que s'afronta amb frustració, por i incertesa davant una simptomatologia i un pronòstic divers i, segons el director de Centre d'Esclerosi multiplicador de Catalunya (CEMCAT), Xavier Montalban, la forma d'assumir-ho "depèn molt "de l'edat, del pacient i de les seves circumstàncies personals.





Per això, Masriera ha destacat la importància d'involucrar-se en la gestió i la cura de la malaltia des d'un inici, ja que les persones més involucrades en la seva salut tenen millors resultats, però ha assegurat que el programa pot "beneficiar" tant a pacients recentment diagnosticats com a la resta.





La fundació té previst inaugurar aquest setembre una nova seu a Barcelona, encara que la seva directora executiva ha estimat que el programa pot estar en marxa el mes que ve: "Començarà en breu", ha assegurat Masriera.





ESTAR O NO ACTIVAT

Delgado ha detallat les diferències entre un pacient activat i un altre que no ho està quan han de fer front a un brot de la malaltia, una situació "molt habitual" entre els afectats per l'esclerosi múltiple.





La treballadora social ha precisat que una persona no activada presentant simptomatologia d'un brot no sap què fer perquè no sap reconèixer-ho, el que li genera una sensació de manca de control que li provoca "molta angoixa i neguit" a nivell emocional.





En canvi, quan un pacient està activat, té els coneixements, l'experiència i la confiança per discernir si és o no un brot, sap com actuar i on acudir: "Com la persona té el control de la situació, té la sensació de poder-la gestionar i manté l'estabilitat a nivell emocional ", ha explicat Delgado.





BENEFICI

Delgado ha defensat que el benefici de l'activació és tant per al pacient, que fa una "millor evolució clínica", com per al sistema de salut, al fer un millor ús dels equipaments sanitaris que repercuteix en una reducció de la despesa.





Montalban ha explicat que la informació que proporcionen al pacient ha de ser "acurada, precisa i empàtica"; i ha destacat que a Espanya hi ha 14 tractaments per aquesta malaltia, de manera que en el moment de la diagnosi trien el fàrmac més adequat en el moment de vida i de patologia del pacient.