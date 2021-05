La Marea Pensionista torna al carrer aquest dissabte contra el Pacte de Toledo

El 19 de novembre, el Congrés va aprovar per una majoria de 262 vots les propostes de la comissió del Pacte de Toledo, alhora que s'aprovava la nova Llei d'Educació.





Aquest dissabte, la Marea Pensionista liderarà una protesta a nivell estatal per manifestar-se en contra de les recomanacions del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i acordades pel Pacte de Toledo, que serviran per guiar les pròximes reformes del sistema públic de pensions.





Cartell de difusió de la manifestació - Marea Pensionista





El document aposta, en resum, per revaloritzar les pensions amb l'IPC real i avançar en la separació de fonts de finançament del sistema, amb l'objectiu de sanejar els comptes abans del 2023. A més, aposta per acostar l'edat efectiva de jubilació a la real, escollir els millors anys de cotització per al càlcul de la pensió i perquè els autònoms cotitzin pels seus ingressos reals.





Des de la Marea Pensionista es queixen que "el nou model proposat s'oposa a qualsevol transformació radical de sistema, tot i que deixa el camí obert per transformacions progressives. Ells proposen, en canvi, mantenir l'actual sistema de repartiment de les pensions, sense afavorir amb incentius fiscals o de qualsevol altre tipus a les pensions privades ".





Els pensionistes membres de la Marea creuen "que les cotitzacions socials segueixen pagant despeses que haurien de ser assumides per l'Estat a través d'aportacions (que no crèdits) als pressupostos de la Seguretat Social". La Marea Pensionista remarca que "l'assumpció d'aquesta relació de despeses per part de l'Estat hauria d'implicar la modificació de l'article 109 de la Llei de Seguretat Social -la mateixa que impedia préstecs i obligava a prestacions- i ajustar-se a un calendari que permeti acabar amb el dèficit financer de la SS i amb la política de préstecs del sistema. i que, en cas de necessitat conjectural, l'Estat aportarà al pressupost de la Seguretat Social la quantitat necessària per aconseguir el seu equilibri pressupostari ".





Consideracions sobre el recomanacions del Pacte de Toledo - Marea Pensionista





Aquest moviment social advoca "per la ràpida desaparició de règims és especials per tal d'eliminar les diferències quant a la quantitat de cotitzacions i les condicions d'accés a la jubilació, així com per derogar la Llei de Reforma de les Pensions de 2011 que demana 25 anys de cotització i de 2013 pel factor de sostenibilitat ".





Proposen a més "una pensió contributiva proporcional als anys i la quantitat cotitzades, encara que no arribin als 15 anys, la penalització dels acomiadaments a persones majors de 55 anys i una nova regulació dels ERO, que sempre afecten més a les persones de més edat, i l'homologació de les pensions per incapacitat com en l'entorn europeu, amb especial èmfasi a objectivar el procediment de la qualificació en les incapacitats permanents ".