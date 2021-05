La Diputació de Barcelona col·labora amb els Ajuntaments en la implantació de l’Agenda 2030 en els seus municipis

S’estima que al 2050 el 80% de la població viurà a les ciutats / Diputació de Barcelona





La Diputació de Barcelona està fermament implicada amb els municipis de la província per implementar accions en benefici d’un entorn més sostenible, equitatiu i cohesionat. I ho fa tant en el si de la pròpia institució com facilitant aquest canvi de paradigma al conjunt dels ens locals del territori, per a no deixar ningú enrere.





A través de les seves polítiques públiques i actuacions als 311 municipis de la província, la Diputació contribueix a l’assoliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per les Nacions Unides al setembre de 2015, en un territori divers de més de 7.700 km² i 5,6 milions d’habitants. Al llarg del 2020, fruit de la intensa collaboració entre administracions, més de 33 ajuntaments van alinear les seves polítiques a l’Agenda 2030 per fer avançar els seus territoris en la lluita per a l’erradicació de la pobresa, la millora de les condicions de vida de la població i per aconseguir la ràpida transició cap a una economia baixa en emissions de carboni i resilient al canvi climàtic.









L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides i ratificada per 193 països, es concreta en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i en 169 fites, com a sistema per fer-ho possible.









Tenir cura del planeta és tenir cura dels més petits / ©quickimage







Interpel·la governs, empreses, societat civil, sector educatiu i ciutadania d’arreu del planeta a promoure accions en cinc àmbits: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances, en benefici tant de la població actual com de les generacions futures.





Amb l’actual crisi sanitària provocada per la pandèmia s’ha reafirmat encara més la necessitat de tenir cura del planeta per evitar el deteriorament de l’equilibri del nostre entorn i assumir l’emergència climàtica. L’Agenda 2030 esdevé una eina i una guia útil i global per orientar els esforços de tothom cap a un món millor.





Per facilitar la transició cap a una realitat més sostenible, equitativa i cohesionada econòmica, social i ambientalment, la Diputació de Barcelona ofereix un conjunt d’eines i recursos per avançar en l’aplicació de l’Agenda al territori perquè qualsevol ens local de la província de Barcelona disposi dels elements necessaris per adaptar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la seva realitat.





EINES I RECURSOS A L’ABAST DELS ENS LOCALS









La nova Guia pràctica per elaborar l’Agenda 2030 Local:





1. Acompanya, pas a pas, en el procés per orientar els Ajuntaments en les seves polítiques públiques a l’Agenda i els seus ODS.





















@DiputacióBarcelona





2. Compta amb un ampli ventall de recursos econòmics, materials, tècnics i formatius que s’ofereixen anualment i que permeten avançar en polítiques locals alineades amb els ODS.





3. Incorpora un mapa virtual, que recull les experiències en Agenda 2030 dels municipis.









https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=6230fbe99d4434420e77955bd6ba1805&3D=false&embed=1#10/41.3371/1.7956





4. Posa a l’abast de tothom una guia didàctica adreçada a la ciutadania i als ens locals sobre com contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible al món local.





La vellesa, una etapa per viure intensament / Òscar Ferrer - Diputació de Barcelona

















Més informació a www.diba.cat/web/ods