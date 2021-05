"La ciutat dels 15 minuts", un projecte per impulsar el paper dels barris

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'alcalde de Milà, Giuseppe Sala, han compartit aquest dijous el projecte per impulsar "la ciutat dels 15 minuts", amb l'objectiu de donar un major paper als barris, especialment després de la pandèmia de la Covid-19.





Ada Colau i l'alcalde de Milà, Giuseppe Sala - Europa Press









Colau i Sala han intercanviat les seves visions sobre els plans estratègics de futur per a ambdues ciutats en el marc de la tercera jornada de 'Guest cities: Milano', organitzat per Casa Sigui t, per debatre sobre les ciutats del futur.





Sala ha dit que comparteix amb la capital catalana la idea de treballar en una ciutat feta de barris, en què els ciutadans puguin comptar amb els serveis que necessiten i acabar amb la dependència de centre de la ciutat.





En relació al futur de la mobilitat a la ciutat i l'aposta per la sostenibilitat, Sala ha convingut que "no hi ha una guerra contra el cotxe", encara que sí que volen un transport públic més eficient i respectuós amb el medi ambient.





"Volem més mobilitat que mai, però hem de reinventar", ha afegit Colau, que ha admès ser una enamorada de la cultura i la llengua italiana, que coneix i que ha utilitzat durant totes les seves intervencions en aquest acte.





Així mateix, Colau ha advertit que gran part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle també es deuen a l'actual sistema de producció alimentària: "No tenim competències per canviar el sistema de producció, però sí que podem incentivar un canvi de costums".