La doble moral d'Ada Colau

L'Ajuntament de Barcelona, liderat per Ada Colau, ha anunciat que el pla d'habitatge social de Barcelona ja té guanyador: Neinor i Cevasa.





Ada Colau - Arxiu - Europa Press





A contra de les polítiques que impulsa a la majoria d'altres àmbits, Colau sí que aposta per la col·laboració públic-privada en el que fa a un àmbit: el de l'habitatge. Tant en les seves polítiques de mobilitat com a les de gestió de l'aigua de Barcelona, l'alcaldessa de Barcelona s'ha mantingut ferm. Però, quan es tracta d'habitatge, surt la seva doble moral.





I no és la primera vegada. Fa aproximadament un mes, Colau va elogiar el paper de les empreses a Barcelona, just després que es fes públic que el gestor d'inversions Conren Tramway pagaria la transformació de l'antiga fàbrica Mercedes-Benz, que inclou 600 pisos protegits i equipaments per a l'Administració local.





Enaltint la colabració publicoprivada, l'alcaldessa va dir que "hi ha moltes formes de col·laborar" entre Administració i empreses, encara que tant ella com regidors del seu govern han injuriat en el passat aquest tipus de col·laboració. Però va assegurar que les seves converses amb Conren han servit per impulsar un "projecte enriquidor, que busca el benefici de la ciutat i està alineat amb els objectius d'aquesta". I és que el gestor d'inversions va assumir la reurbanització de l'antiga fàbrica per aixecar 870 habitatges privats i 580 pisos socials.





Ara, la suma de forces de Neinor i Cevasa ha aconseguit la major puntuació de la mesa de contractació i el vistiplau de l'consell d'administració de la societat pública licitadora HMB (Habitatge Metròpolis Barcelona), entitat participada a parts iguals pel consistori dirigit per Ada Colau i per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Després d'aquesta decisió, Neinor i Cevasa es convertiran en socis de l'Administració, en una entitat mixta on la participació pública i privada es repartirà al 50%. Al llarg del pròxim mes, les dues promotores hauran de presentar tota la documentació necessària per, un cop complert aquest termini, poder executar l'ampliació de capital de HMB que permetrà crear la societat conjunta.





Aquest moviment dotarà l'Executiu d'Ada Colau i dels seus municipis limítrofs amb els recursos econòmics necessaris per a promoure, almenys, 4.500 habitatges de lloguer assequible, de les quals 2.250 seran a la capital catalana, mentre que altres 2.250 es repartiran a la resta de municipis de l'àrea metropolitana.

Es tracta d'una iniciativa pionera a Espanya en el terreny de la col·laboració publicoprivada. L'entitat passarà a estar governada per un consell d'administració de nou membres, on el Colau i la municipalitat nomenaran quatre membres, i Neinor-Cevasa, a altres quatre.





La proposta guanyadora preveu una aportació inicial de 58 milions d'euros al capital social d'HMB. A més, la seva oferta per la gestió de la construcció se situa en el 3% de la valor total de cada promoció (exclòs el sòl), davant el 4% que permetien els plecs, l'oferta per la gestió dels lloguers és del 6% de les rendes netes, davant el màxim del 8% permès, i renúncia al cobrament de dividends preferents, quan hi havia la possibilitat d'embutxacar fins a un 5% i per un termini de 15 anys.