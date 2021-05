Evacuació massiva per l'erupció del volcà Nyiragongo: fins a 400.000 persones hauran de ser desplaçades

Fins a 400.000 persones, entre elles 280.000 nens, podrien veure's desplaçades i necessitar protecció i suport davant la recent erupció del volcà Nyiragongo, que ha provocat un èxode des de la ciutat de Goma fins a altres regions del República Democràtica del Congo, la majoria a Sake, ha advertit aquest dijous el Fons de Nacions Unides per a la Infància (Unicef).





Volcà Nyiragongo @ep





L'erupció volcànica prop de Goma, una ciutat de dos milions d'habitants, ha deixat almenys 32 morts, inclosos tres nens, i ha provocat la desaparició de 40 persones, segons les xifres de l'agència de Nacions Unides, que ha donat la benvinguda "als esforços dedicats" del Govern del país per protegir els veïns de les zones de risc.





En un comunicat, Nacions Unides ha advertit de la possibilitat que els nens corrin més risc d'una major evacuació massiva. El representant d'Unicef a RDC, Edouard Beigbeder, ha demanat "estar alerta als riscos immediats per als nens en moviment, inclosos els problemes de protecció, la nutrició i els riscos per a la salut, incloses les malalties transmeses per l'aigua i especialment la propagació del còlera".





Una de les ciutats que més ciutadans de Goma està acollint després de l'èxode és Sake, que Nacions Unides recorda és una àrea propensa a brots de còlera, i on ja s'han notificat almenys 19 casos sospitosos en les últimes dues setmanes.





Per això, Unicef ha demanat "assistència internacional urgent per evitar el que amenaça amb ser una catàstrofe per als nens", ha sollicitat Beigbeder.





D'altra banda, l'agència de l'ONU ha ajudat a identificar més de 1.000 nens que van ser separats dels seus pares enmig del caos que va seguir a l'erupció del dissabte i ha ajudat a reunir a més de 700 famílies.





Entre algunes de les accions sobre el terreny que està desenvolupant l'agència, hi ha l'entrega d'articles no alimentaris essencials, com a bidons i lones, i equips d'aigua i sanejament. També s'ha establert un Centre d'Informació de Volcans (VIC) d'accés gratuït per contrastar i divulgar informació.