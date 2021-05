El nou informe de Seguretat Nacional situa les pandèmies com a primer risc per a Espanya

El director de gabinet del president Pedro Sánchez, Iván Redondo, va presentar aquest dijous al Congrés l'informe de Seguretat Nacional de 2020. Aquest nou informe situa el risc d'epidèmies i pandèmies com les primeres amenaces per a Espanya durant els tres propers anys. Així, han passat d'ocupar el penúltim lloc a liderar el rànquing.





Iván Redondo (EP)





Rodó va comparèixer davant la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de Seguretat Nacional per donar comptes de l'informe que avalua la situació de les amenaces per a Espanya en l'any 2020 i, a més, analitza el risc per als propers tres anys.





El document va ser aprovat el passat 9 de març i està protagonitzat majoritàriament per la crisi del coronavirus, encara que també analitza la resta d'amenaces incloses en l'Estratègia de Seguretat Nacional de 2017.





La primera conseqüència és que el risc de pandèmies i epidèmies escala des del final de la llista d'amenaces en el qual estava el 2019 al primer lloc de la taula. Es tracta d'una anàlisi dels riscos a la Seguretat Nacional a curt i mig termini (2021-2023), elaborat mitjançant una enquesta realitzada a dos centenars d'experts de diversos àmbits entre els mesos d'octubre i novembre de 2020.





2020 MARCAR UN ABANS I UN DESPRÉS

L'informe reconeix que l'any 2020 ha marcat "un abans i un després" en el paradigma de la seguretat internacional i l'impacte del coronavirus "ha superat totes les expectatives", amb efectes en tots els àmbits de la seguretat nacional. Per exemple, l'augment del teletreball ha incrementat l'exposició als ciberatacs, o el crim organitzat ha aprofitat la pandèmia per trobar noves formes delictives.





Però a més, l'informe de Seguretat Nacional assumeix que les "oportunitats" d'un sistema global "altament interdependent i interconnectat" també comporten vulnerabilitats. I constata en la resposta a la crisi una "tensió" entre l'unilateralisme i la cooperació, "amb un deteriorament del multilateralisme en totes les seves facetes".





En qualsevol cas, lloa el paper de la Unió Europea, que "ha estat capaç" d'aprovar els fons de recuperació per fer front a la situació econòmica i negociar l'adquisició conjunta de vacunes.





DEPENDÈNCIA DE L'EXTERIOR

Un dels aspectes que el Consell de Seguretat Nacional subratlla és la necessitat de disminuir el grau de dependència de l'exterior de recursos que es van tornar essencials durant la pandèmia, com les màscares o els equips de protecció. I sosté que va ser el Govern d'Espanya va ser el que "va haver de donar una resposta coordinada davant l'absència de planificació" per part de les comunitats autònomes "i d'una reserva estratègica".





La compra d'aquests materials es va veure "enormement dificultada" per "importants interessos internacionals i tensions geopolítiques i comercials", segons reconeix, i posa Espanya davant el repte "de desenvolupar la capacitat industrial nacional per autoabastir sota condicions excepcionals i garantir el subministrament de recursos essencials en situacions de crisi ".





A més, apunta que els sistemes autonòmics de vigilància de malalties i de traspàs d'informació no estaven "dimensionades" per al volum generat per la pandèmia, el que va portar durant els primers mesos a "utilitzar informació parcial o poc actualitzada per a la gestió de la pandèmia , amb la consegüent incertesa sobre la presa de decisions ".





Per això, assenyala la necessitat d'una actualització i una major digitalització i automatització dels processos de vigilància, de la mà de les comunitats autònomes, "que facilitin la interpretació i comunicació de resultats per informar la presa de decisions".





I també reclama la necessitat d'un "dimensionament adequat dels recursos humans que treballen en Salut Pública", un cop vista la "enorme pressió" que ha posat als centres sanitaris "a el límit de les seves capacitats".





"El seu reforç, tant d'atenció primària com hospitalària, i el desenvolupament d'estructures i mecanismes que permetin al sistema una capacitat de reacció adequada davant increments de la demanda assistencial com els viscuts el 2020, són un segon repte en l'àmbit de la seguretat davant epidèmies i pandèmies ", incideix.





També posa el focus en la ciència i assenyala la necessitat de garantir una capacitat d'investigació espanyola "estable" i "d'alta qualitat". A més, aplaudeix els avanços per a aconseguir una vacuna contra la Covid-19, entre ells els d'equips espanyols.





"No obstant això, i malgrat la gran velocitat amb què s'està duent a terme tota la investigació en vacunes, segueix sent un repte per a Espanya el aconseguir una integració eficaç entre els grups de recerca i desenvolupament i la indústria, de manera que es minimitzin els terminis de translació dels resultats de les investigacions a la seva disponibilitat com a eines per al control d'epidèmies ", assumeix.





IMPACTE A L'ESCENARI ECONÒMIC

Pel que fa a l'impacte de la pandèmia en l'economia espanyola, l'informe de Seguretat Nacional marca com a "principal repte" arribar a una recuperació "sostenible" i defensa que "la reacció d'Espanya davant el desafiament de la COVID-19 ha estat decidida".





Segons reconeix, l'impacte de la pandèmia va canviar "completament" l'escenari de l'economia mundial, però celebra les accions adoptades per la Unió Europea i marca el Pla de Recuperació per a Europa com "una fita" en el procés d'integració europeu.





En el pla nacional, posa a la diana la necessitat de fer front a les derivades econòmiques de virus i identifica com "reptes a la seguretat econòmica" els elevats nivells de deute, l'atur, la despoblació rural i les accions delictives.





ECONOMIA, CIBERESPAI I IMMIGRACIÓ, ENTRE ELS RISCOS

L'informe estableix, al costat de les pandèmies, quatre amenaces i els reptes que se situen de manera destacada a la zona més alta de la taula al mapa de riscos: la inestabilitat econòmica i financera; la vulnerabilitat del ciberespai; l'espionatge; i els fluxos migratoris irregulars.





No obstant això, la pràctica totalitat dels riscos a la Seguretat Nacional analitzats es troben a la zona de perill definida per uns nivells d'impacte i probabilitat alts o molt alts: els efectes del canvi climàtic, les amenaces per a les infraestructures crítiques, les emergències i catàstrofes, els conflictes armats, la vulnerabilitat energètica, el crim organitzat, la vulnerabilitat aeroespacial el terrorisme i la vulnerabilitat marítima.





La proliferació d'armes de destrucció massiva és l'única amenaça per a la Seguretat Nacional que no se situa dins de la zona de perill molt alt, percebent amb una probabilitat d'ocurrència mitjana.