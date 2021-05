La CCMA i els sindicats pacten rejovenir la plantilla en els pròxims anys

Des de fa uns anys, el comitè d'empresa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) alerta que la plantilla està envellida i que això pot frenar la transformació digital de Catalunya Ràdio i TV3. En 2022, més de 400 treballadors de la CCMA tindran ja 61 anys o més, i més del 15% estarà en una edat de jubilació.





En l'última dècada més de 500 persones han deixat l'empresa, per la qual cosa s'ha fomentat la nova contractació. L'any passat es van destinar 4,7 milions d'euros a pagar les nòmines de la plantilla de la CCMA.





La direcció i el comitè d'empresa han buscat una solució viable tenint en compte que la CCMA té limitada la contractació de nou personal. En 2019 van començar els contactes per amortitzar bastants llocs mitjançant prejubilacions. Ara, les dues parts han arribat a un acord per obrir la porta porta a la convocatòria de promocions internes i processos públics amb l'objectiu de renovar la plantilla de TV3 i Catalunya Ràdio.









L a direcció començarà així a fer contractes temporals per reemplaçar les baixes de les persones que acollides a la jubilació parcial del 50% i per cobrir les vacants per jubilacions anticipades dels últims anys. Entre 2018 i 2020 han sorgit 55 vacants.





També es facilitarà la promoció interna i s'oferirà al personal temporal contractat l'oportunitat d'optar entre fer un nou examen quan es convoquin proves de la seva categoria o mantenir la nota que van obtenir en processos anteriors.