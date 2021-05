L'OCDE demana a Govern central una pujada d'impostos "a mig termini" i reformar el mercat laboral

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha incrementat dues dècimes la seva previsió de creixement del producte interior brut (PIB) d'Espanya per 2021, fins a situar en el 5,9%, mentre que l'organisme presidit per Ángel Gurría també ha elevat el seu pronòstic per a 2022, quan anticipa una expansió del 6,3%, enfront del 4,8% previst anteriorment.





La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, es reuneix amb els representants de l'OCDE a París @ep





No obstant això, l'organisme internacional considera que Espanya necessita reformes estructurals importants per a canalitzar la recuperació amb les millors perspectives, i una d'elles és pujar els impostos. L'OCDE demana una reforma fiscal gradual "per evitar un descarrilament de la recuperació", però entén que, a causa del nivell de deute públic estimat, caldrà que el país anunciï una estratègia de consolidació fiscal a mitjà termini per a tots els nivells de l'administració . En cas contrari, no serà possible donar credibilitat a la sostenibilitat fiscal de país.





En aquest sentit, adverteix que els desafiaments fiscals d'Espanya es veuran exacerbats per la duplicació de la taxa de dependència de la gent gran d'aquí al 2050, per la qual cosa assenyala que hauran de "prendre mesures adequades i socialment acceptables" per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.





Entre les seves propostes, que haurien d'acompanyar de mesures dirigides al reciclatge professional dels treballadors de més edat, l'OCDE planteja vincular l'edat de jubilació a l'esperança de vida, així com retardar l'edat efectiva de jubilació desincentivant la jubilació anticipada i introduint nous incentius per allargar la vida laboral, com ara incrementar el nombre de períodes de cotització requerits per cobrar la pensió íntegra.





També recorda que els ingressos per IVA, impostos especials i mediambientals són significativament inferiors a Espanya que a la mitjana de la UE, de manera que urgeix a pujar-los.





D'altra banda, assenyala que Espanya té marge per millorar la fiscalitat ambiental per tal d'estalviar energia i incrementar la recaptació tributària. D'aquesta manera, planteja que, un cop l'economia entri en una senda de recuperació clara, la tributació dels combustibles ha de pujar per reflectir millor les emissions de CO2.





CRÍTICS AMB EL MERCAT LABORAL





D'altra banda, l'OCDE afirma que per donar suport a la recuperació "també seran crucials determinats elements de l'actual regulació del mercat de treball", entre els quals assenyala la prevalença dels convenis col·lectius d'empresa, que permeten a les empreses adaptar-se ràpidament als canvis de la conjuntura.





"L'actual regulació laboral, que dóna flexibilitat a nivell de les empreses, pot ajudar a aquestes a adaptar-se més fàcilment en la fase de recuperació postpandemia", apunta.





Segons les últimes previsions del 'think tank' per als països avançats, la taxa d'atur d'Espanya se situarà aquest any en el 15,4%, davant el 15,5% estimat per al 2020, mentre que l'any que baixarà fins al 14 , 7%, encara per sobre del nivell del 14,1% de 2019.





En la seva anàlisi, l'OCDE assenyala que la crisi ha agreujat les dificultats que ja existien a Espanya, de manera que corregir els problemes estructurals del mercat laboral pot contribuir a reduir la desigualtat, que ja era elevada abans de la pandèmia.





En aquest sentit, recorda que la pandèmia va afectar a Espanya de forma desproporcionada als treballadors joves, als poc qualificats i als temporals.





"La utilització generalitzada de contractes temporals incrementa la desigualtat i la pobresa laboral", afirma l'OCDE, per a la qual, si bé l'ocupació temporal pot ajudar a sectors afectats en el curt termini, "a mig termini ha de reduir la dualitat del mercat laboral ".





"El ventall de contractes a disposició de les empreses s'ha de simplificar i han d'aclarir les condicions en què es pot recórrer a contractes temporals, com, per exemple, per a ocupacions estacionals o de formació", sosté.





D'aquesta manera, recomana que els incentius a la contractació es dirigeixin als grups més vulnerables i estiguin limitats en el temps, mentre que subratlla la importància de reforçar el seu vincle amb programes de formació, de tal manera que constitueixin un esglaó per

accedir a llocs de treball més estables.





D'altra banda, l'OCDE afirma que millorar l'eficiència de les polítiques actives d'ocupació serà fonamental per reconvertir els treballadors desplaçats i millorar la seva ocupabilitat.





En aquest sentit, assenyala que utilitzar eines que permetin determinar les necessitats individuals específiques dels aturats pot possibilitar intervencions més primerenques i una millor adaptació dels serveis a les persones.





Així mateix, considera que garantir que els treballadors en ERTO puguin accedir a oportunitats de formació també és clau per donar resposta a les necessitats de reubicació que puguin sorgir.





D'altra banda, l'OCDE adverteix de la necessitat d'avaluar les repercussions que les ràpides i acusades pujades del salari mínim hagin tingut en l'ocupació, especialment en el cas dels joves i Els treballadors menys qualificats.





Referent a això, l'organització suggereix que el procés de fixació del salari mínim podria modificar-se amb la creació d'una comissió independent permanent, encarregada d'avaluar els seus possibles efectes i elaborar recomanacions que permetin una modificació gradual del salari mínim d'acord amb l'evolució de les condicions de mercat laboral i de la productivitat.