Calvo respon al Suprem sobre els indults: "Això no és un debat jurídic"

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha assegurat aquest divendres que la concessió d'indults "no posen en solfa una sentència" i ha respost al Tribunal Suprem que la decisió sobre la mesura de gràcia "no és un debat jurídic", sinó una qüestió política "que decideix" l'Executiu.





Pedro Sánchez i Carmen Calvo (EP)





En una entrevista a Canal Sur TV, Calvo ha deixat clar que "si algú no entén que el Govern ha d'intentar per tots els mitjans prendre decisions que ajudin" a que Catalunya surti del "bucle melancòlic i frustrant" que suposa "trencar l'ordre constitucional sense que ho puguin aconseguir és que no té memòria".





Així, i després que els magistrats del Suprem s'hagin expressat contraris a concedir l'indult als líders del 'Procés', la vicepresidenta ha insistit: "Són un instrument que no té res a veure amb el fer del Poder Judicial, no posa en solfa una sentència, no critica, no entra en aquest terreny ".