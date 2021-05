Bashar al-Assad s'imposa a les presidencials de Síria amb més del 95% dels vots

El president de Síria, Bashar al-Assad, ha guanyat les eleccions presidencials amb el 95,1 per cent dels vots, segons ha anunciat el president de l'Assemblea Popular, Hamudeh Sabbagh, i ha informat l'agència de notícies SANA.





Sabbagh ha detallat que "el candidat Bashar al-Assad ha aconseguit 13.540.860 vots" dels 18.107.109 que s'han emès tant dins com fora del país, la qual cosa suposa una participació del 78,64 per cent.





Bashar al-Assad @ep





Els altres dos candidats a la Presidència eren Abdulá Salum Abdulá, del Partit Socialista Unionista (SUP) i Mahmud Ahmad Marai, de la Unió Democràtica Àrab Socialista (DASU), un partit opositor autoritzat per Damasc. Els seus resultats encara no s'han fet oficials.





El DASU hauria obtingut el 3,3 per cent dels sufragis, la qual cosa suposa 470.276 sirians han votat per Marai, mentre que Abdulá s'hauria fet amb l'1,5 per cent dels vots, amb el vot de 213.968 ciutadans pel SUP.





Després de la proclamació de la victòria d'al-Assad, els sirians han sortit als carrers de les principals ciutats del país per celebrar-ho. Els ciutadans han festejat els resultats a Homs, Damasc, Alep, A l'Hasakah, Deir Ezzor, Lattakia, entre d'altres, informa SANA.





Per la seva banda, al-Assad ha agraït "a tots els sirians pel seu alt patriotisme i la seva notable participació en aquest esdeveniment nacional", després que s'anunciés que havia guanyat. Acabat el procés electoral --ha dit-- "comença la fase de treball", segons recull SANA.

"A partir de matí comença l'etapa de treball per consolidar l'esperança de construir Síria", ha afegit el president electe.





UN VOTACIÓ SENSE RECONEIXEMENT INTERNACIONAL





Amb aquest triomf, que gran part de la comunitat internacional ja va anunciar que no reconeixeria, al-Assad es manté com a president de Síria, càrrec que ocupa des de l'any 2000. En aquesta ocasió els resultats són superiors als obtinguts en 2014, quan es va imposar amb el 88 per cent dels sufragis.





Aquest dijous, la Unió Europea (UE) ha anunciat que prolongarà un any més les seves sancions contra Síria. Per a la UE, aquests comicis "no compleixen cap dels criteris d'una votació veritablement democràtica" i per tant, "no contribueixen a solucionar el conflicte" a Síria.





Els Vint-i-set han matisat que la col·laboració i l'ajuda humanitària queda exempta de les restriccions europees. En el context del coronavirus, ho han recalcat de forma constant: les sancions no afecten l'entrega d'aliments, medicaments i equips mèdics.





Malgrat el gran rebuig a aquest procés electoral de la major part de la comunitat internacional, alguns països com Veneçuela han felicitat a al-Assad per la seva victòria. En aquest sentit, el president veneçolà, Nicolás Maduro, ha donat l'enhorabona al poble sirià per la "exemplar jornada democràtica", que s'ha traduït "en l'ampli i inobjetable triomf" d'al-Assad.





Segons ha sostingut Maduro en un comunicat, "es tracta de la victòria de la pau i la sobirania nacional sobre la guerra imposada contra el germà poble sirià", que sota la Presidència d'al-Assad, "ha resistit amb dignitat i patriotisme".