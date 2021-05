Els tremolors del Garraf no estan vinculats amb l'antic abocador, segons experts

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha descartat qualsevol vinculació dels tremolors registrats a la zona de Parc Natural de Garraf amb l'antic abocador de la Vall d'en Joan, ha informat aquest divendres l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en un comunicat.





Platja a Garraf (EP)





Segons l'informe de l'ICGC, "no és possible establir cap relació dels tremolors detectats amb l'abocador, ni amb els treballs de clausura que s'estan duent a terme", tot i que seguirà analitzant les causes d'aquest fenomen.







En aquest sentit, l'ICGC ha detallat que l'amplitud registrada a l'estació sísmica de Garraf, situada a 300 metres de l'abocador, és inferior a la que seria esperable en cas d'un tremolor més proper a l'abocador.