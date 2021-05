A les vespes asiàtiques els agrada nidar a Barcelona

En un any, els serveis de l'Ajuntament de Barcelona han retirat i eliminat prop de 200 nius de vespa asiàtica en espais públics de la ciutat des que va arribar aquesta espècie fa tres anys. Aquesta espècie invasora s'alimenta d'abelles i perjudica l'activitat agrícola.





Niu de vespes asiàtiques retirat a Barcelona / AJUNTAMENT DE BARCELON A











Al gener, l'associació de veïns de Diagonal Mar va alertar que portaven tres mesos reclamant a l'Ajuntament que retirés un niu de dalt d'un arbre de parc de Diagonal Mar.





A l'octubre de 2019, els serveis municipals van treure un niu que havia al costat de poliesportiu de Can Baró prop d'un parc infantil.





Al setembre, va retirar un vesper de el parc Central de Poblenou, a la Diagonal, i un mes més tard va fer el mateix costat de la ronda de Dalt.





L'AJUNTAMENT TRAU A CONCURS EL SERVEI





Davant l'envergadura de el problema i l'increment de vespes asiàtiques l'Ajuntament ha decidit contractar un servei per retirar i eliminar els nius dels seus comenas i ha tret a licitació també la recollida i reubicació dels eixams d'abelles mel·líferes per import de 62.820,04 euros . Fonts municipals expliquen que l'adjudicació actual acaba a finals de juliol i l'empresa que surti de la licitació actual cobrirà el servei des de llavors.





Els nius de vespes asiàtiques es poden trobar tant en branques dels arbres com cornises de teulades, porxos o edificacions abandonades. Encara que aquest servei municipal només és per als espais públics. Si el niu es troba en una propietat privada ha de ser el titular qui contacti amb una empresa especialitzada.





En el cas de localitzar un niu en una plaça o carrer, un ciutadà pot trucar a el telèfon de l'civisme (900 226 226) per activar la retirada. El servei que es licita, tant per a les abelles com per a les vespes asiàtiques, és per als 365 dies de l'any.















Què fer si et pica una vespa asiàtica?











La primera hora transcorreguda després de la picada d'una vespa -ja sigui de l'espècie invasora asiàtica o autòctona- és determinant, ja que el 80% de les persones al·lèrgiques moren en aquest període si no són ateses.





La picada de l'espècie invasora Vespa velutina o vespa asiàtica "té els mateixos efectes en l'ésser humà que els d'altres espècies autòctones", sobretot la Vespa crabro, de major grandària i predominant a la vall de Jerte, Càceres i Andalusia. "L'única diferència és que la vespa asiàtica injecta més quantitat de verí, el que pot ocasionar més dolor i inflor".

El normal davant d'una picada de vespa és que la reacció sigui lleu -només el 3% de la població és alérgica- i es tradueix en una inflamació menor de 10 centímetres, picor, dolor i enrogiment, davant la qual cosa la doctora Teresa Alfaya, presidenta de el Comitè d'Al·lèrgia a Himenòpters de la SEAIC, r



Si la inflamació que provoca la picada és superior als 10 centímetres, cal aplicar corticoides en crema i antihistamínics orals i, si cal, corticoides orals.