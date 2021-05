Els micos canvien l'accent al comunicar-se per evitar conflictes

Una nova investigació ha descobert que els micos utilitzen el "accent" d'una altra espècie quan ingressen al seu territori per ajudar-los a entendre's millor entre si i potencialment evitar conflictes.





Publicat a la revista Behavioural Ecology and Sociobiology, l'estudi és el primer en mostrar la convergència asimètrica de crides en primats, el que significa que una espècie tria adoptar els patrons de crida d'una altra espècie per comunicar-se.





Foto de Jamie Haughton en Unsplash







L'estudi, en coautoria de doctor Jacob Dunn de la Universitat Anglia Ruskin (ARU), va investigar el comportament de 15 grups de tamarins calbs (tití bicolor) i tamarinos de mans vermelles (Saguinus mides) a l'Amazònia brasilera.





Els tamarins vermells estan en perill crític d'extinció i tenen un dels rangs més petits de qualsevol primat en el món, en gran part al voltant de la ciutat de Manaus, mentre que els de mans vermelles es troben en tota la regió amazònica nord-oriental.





Els investigadors van trobar que quan grups de tamarins de mans vermelles entraven en territori compartit amb els titís calbs, els tamarins de mans vermelles adoptaven les trucades llargues utilitzades pels titís calbs.





Els titís de mans vermelles tenen una major flexibilitat vocal i usen els anomenats amb més freqüència que els titís calbs, i els científics creuen que podrien alterar les seves cridats per evitar disputes territorials sobre els recursos.





L'autora principal, Tainara Sobroza, de l'Institut Nacional d'Indagacions dóna Amazònia, va dir: "Quan els grups de tamarins es mouen ràpidament pel bosc amazònic madur, de vegades pot ser difícil distingir les espècies, però durant la nostra investigació ens va sorprendre descobrir que també sonen igual en les àrees de bosc que hi conviuen.





"Vam descobrir que només els titís de mans vermelles canvien les seves trucades per les dels titís calbs, i això només passa en llocs on viuen junts. No se sap amb certesa per què les seves trucades convergeixen d'aquesta manera, però possiblement sigui per ajudar amb la identificació al defensar un territori o competir pels recursos ".





El coautor, el Dr. Jacob Dunn, professor associat de biologia evolutiva a la Universitat Anglia Ruskin (ARU), va dir: "Fa temps que sabem que quan espècies estretament relacionades es superposen en els seus rangs geogràfics, és probable que vegem patrons evolutius interessants. exemple són els pinsans de Galápagos, estudiats per Darwin, els pics van evolucionar per especialitzar-se en diferents aliments a les illes per evitar la competència.





En alguns casos, en lloc de divergir per tornar-se més diferents entre si, algunes espècies estretament relacionades convergeixen per mostrar trets similars.





El nostre estudi és el primer a mostrar una convergència asimètrica de trucades en primats, i la trucada d'una espècie es converteix en la 'llengua franca' en territoris compartits.





"A causa de que aquestes espècies de tamarins depenen de recursos similars, és probable que canviar els seus 'accents' d'aquesta manera ajudi a aquests petits primats a identificar-se entre si més fàcilment en boscos densos i potencialment evitar conflictes".