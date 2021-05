Els empleats de Starbucks carreguen contra TikTok i lamenten que els clients demanin begudes "ridícules"

Un treballador d'un Starbucks de Estats Units s'ha queixat que TikTok està arruïnant la indústria de el cafè, ja que els clients sovint entren i demanen begudes 'ridícules'. Josie Morales va publicar una foto a Twitter que s'ha viralitzat d'una comanda que va realitzar un client anomenat Edward, sol·licitant 13 canvis sobre la recepta estàndard.





La imatge anava acompanyada del següent missatge: 'En l'episodi d'avui de per què vull renunciar a la meva feina'. L'empresa va trobar la publicació i va acomiadar fulminantment a Josie.





Starbucks @ep





La comanda pel qual el treballador, de Califòrnia, va perdre la feina ser un Frappuccino cruixent de cinta de caramel tradicional, que està fet amb cafè, llet, gel, xarop de caramel, salsa de caramel, crema batuda, plugim de caramel i una cobertura cruixent de sucre i caramel.





Però el client, Edward, ha afegit 13 canvis a la recepta, inclòs un rajolí de caramel extra, set bombes de salsa de caramel, gel extra, cobertura extra de canyella i crema espessa.





L'empleat que ha estat acomiadat de Starbucks no és el primer de l'empresa que s'ha queixat. Segons recull el diari britànic Mirror, molts es queixen de ser tractats com "robots que fan cafè" gràcies a TikTok, ja que cada vegada més clients entren i demanen begudes molt elaborades.





"Aquestes ordres ens estan tornant bojos perquè són tan llargues, tan específiques i requereixen que facis molta més feina de què hauries de fer per a una sola beguda i no s'estan traduint adequadament a les nostres hores de treball", explica un dels empleats de Starbucks a The Guardian.





La cadena de cafè no limita als clients a la quantitat de vegades que poden canviar una recepta i, segons els treballadors, els clients sovint s'enfaden quan no obtenen exactament el que volen. "Amb la comanda o el lliurament per telèfon mòbil, no sempre podem aclarir el que volen i la gent s'enutjarà molt per coses petites quan hagis preparat la beguda gairebé a la perfecció, i és frustrant sentir com si no es pogués dir que realment no podem fer-ho d'aquesta manera, llavors la gent ens tracta com robots per fer cafè ", denuncia un empleat.





Un altre empleat va afegir: "Starbucks definitivament va prendre aquest gir per convertir-se en un altre autoservei de menjar ràpid. Volen que siguem simplement aquests robots que es mouen ràpid, només som petits drons per a ells que només necessiten bombar tants lattes com puguem en mitja hora".





Però després de tuitejar sobre la beguda en una publicació que es va tornar viral, moltes persones van voler provar la nova recepta i la van etiquetar com 'The Edward'.